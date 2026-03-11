"El Estado todo, falló": Carlos Negro anunció investigación administrativa por asesinato de Jonathan Correa

El ministro del Interior, Carlos Negro , confirmó este martes por la noche el inicio de una investigación administrativa para revisar las actuaciones policiales en torno al homicidio del adolescente Jonathan Correa , el joven de 15 años asesinado a golpes por su padre en el barrio Flor de Maroñas .

El jerarca informó que la cartera ya comenzó a recabar informes sobre la actuación policial en el caso y aseguró que el objetivo es determinar eventuales responsabilidades.

En rueda de prensa durante una visita oficial al departamento de Treinta y Tres, Negro confirmó que el Ministerio del Interior revisará las actuaciones vinculadas al caso.

CONSEJO DE MINISTROS "La tarjeta amarilla y roja las tiene el presidente de la República": Negro respondió a Bordaberry tras críticas a la seguridad

PARLAMENTO Interpelación a Carlos Negro genera nuevo round en la disputa interna del Partido Colorado entre Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda

“ Estamos recogiendo los primeros informes y vamos a seguir investigando hasta llegar hasta las últimas consecuencias y las responsabilidades de cada uno ”, afirmó el ministro.

El jerarca explicó que la cartera comenzó a solicitar información sobre las actuaciones realizadas en torno a la denuncia que antecedió al crimen, en medio de cuestionamientos sobre la respuesta de distintas instituciones del Estado.

“El Estado todo, falló”, dijo el ministro

Consultado sobre su reacción al conocer el homicidio del adolescente, Negro dijo que la noticia le generó indignación y tristeza, y sostuvo que el caso dejó en evidencia fallas en los mecanismos de protección de la infancia.

“Una profunda indignación, una profunda tristeza, impotencia, porque el Estado todo falló. Los mecanismos de protección que debemos tener frente a las infancias, evidentemente fallaron”, señaló.

El ministro agregó que corresponde reconocer esas fallas y revisar qué ocurrió en el proceso institucional previo al crimen.

“Tenemos que hacer un reconocimiento de esas fallas en los controles. Tenemos que, seguramente, asumir las responsabilidades como Estado e investigar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que falló y luego sacar las conclusiones”, sostuvo.

Negro defendió los instrumentos legales existentes

Ante la consulta sobre si el país carece de herramientas legales para proteger a niños y adolescentes en contextos de violencia, el ministro afirmó que Uruguay cuenta con los instrumentos necesarios, aunque insistió en que deben funcionar correctamente.

“Tenemos los instrumentos legales necesarios, tenemos también las instituciones que están encargadas de la responsabilidad y cuidado de las infancias, tenemos todos los mecanismos aptos para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que el desafío está en garantizar que esos mecanismos operen de forma efectiva.

“Tenemos que estar atentos para que esos mecanismos efectivamente funcionen”, agregó.

El error de interpretación que podría haber interferido

La Policía de Montevideo resolvió revisar las actuaciones realizadas tras la denuncia por violencia en el caso de Jonathan Correa.

La investigación busca determinar si un error de interpretación de una orden judicial impidió que el INAU interviniera, pese a que la jueza Rossana Re Fraschini había dispuesto que el organismo abordara la situación.

Según los registros policiales, la orden habría sido anotada como “INAU aguarde situación” en lugar de “INAU aborde situación”, lo que habría derivado en que nunca se notificara al instituto. Desde el INAU reiteraron que no recibieron ninguna comunicación oficial para intervenir.