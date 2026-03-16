Encontraron un sapo de la arena en Piriápolis con un "posible caso de gigantismo", según Alternatus Uruguay

La organización Alternatus Uruguay encontró en Piriápolis (Maldonado) un ejemplar de sapo de la arena (Rhinella arenarum), que podría presentar un "posible caso de gigantismo en su especie".
"Esta es una bestialidad de bicho. Estoy alucinado con el tamaño", expresó Gonzalo Rodríguez, miembro del colectivo, en un video compartido en redes sociales.
El tamaño promedio de los sapos de la arena ronda los 12 centímetros, según explicó.
Sin embargo, el animal encontrado presenta un tamaño que se podría asemejar más al sapo cururú, una especie que puede llegar a medir "más de 20 centímetros" y habita la zona norte del país.
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El miembro de Alternatus destacó después el valor "fundamental" de estos animales dentro de los ecosistemas y remarcaron su trabajo clave en beneficio de los humanos.
"Son aliados del ser humano porque controlan la población de muchos animales que consideramos como plagas, como lo son mosquitos, escarabajos, hormigas y un montón de animales más", explicó.
"Son además animales bioindicadores de la salud de los ecosistemas. Cuando están presentes en los ecosistemas, significa que estos están sanos y saludables", añadió.