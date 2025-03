Bancos obtuvieron ganancias récord en 2024; crecimiento interanual fue de 32%

Un relevamiento de la comisión técnica asesora de AEBU señaló que las ganancias de la banca privada y pública llegaron a US$ 1.672 millones durante el año pasado, con un aumento interanual de 32% y US$ 405,9 millones por encima de 2023 (US$ 1.2661 millones).

En el desglose por sector, lo s bancos privados alcanzaron números positivos por US$ 741,6 millones, con aumento de 16% y US$ 102,6 millones . De las nueve instituciones relevadas solamente el Bandes tuvo un resultado negativo de US$ 4,8 millones.

1704212117494.webp Dólar.

El sector público terminó 2024 con un resultado positivo de US$ 930,4 millones, con expansión de 38% en comparación con un año atrás. En el desglose, el Banco República (BROU) obtuvo US$ 842,8 millones y el Banco Hipotecario (BHU) culminó con US$ 87,6 millones.

El documento indicó que en la mayoría de las instituciones los resultados fueron influidos por la variación del dólar. Por ese motivo, la comisión asesora de AEBU excluyó la diferencia de tipo de cambio por la valuación de activos y pasivos de cada institución. Con esa fórmula, el sistema bancario llegó a ganancias por US$ 1.387,9 millones e incremento interanual de 5,9%.

El resultado de los bancos privados fue de US$ 644,2 millones, con una variación negativa mínima de 0,3% (- US$ 2,5 millones). Las instituciones públicas llegaron a US$ 743,8 millones y suba de 12% (US$ 78 millones).

El primer lugar lo ocupó nuevamente Itaú, aunque con US$ 279 millones (sin considerar la ganancia por diferencia de cambio). En sentido opuesto, Bandes repitió el número negativo en US$ 4,8 millones.

El documento expuso que en un desglose de los resultados se observa que el principal factor que influyó en la mejora de las ganancias fue el desempeño del margen financiero, aspecto que se notó en la mayoría de las instituciones. Añadió que el margen financiero, que refleja la principal actividad de las instituciones bancarias, aumentó 6% en 2024, tras haber crecido 44% entre 2022 y 2023.

0001130125.webp AEBU

AEBU planteó que ese nivel de resultados se dio en general en todos los bancos, y su razón principal estuvo asociada al contexto internacional actual, con tasas de interés altas en los mercados financieros.

“La disponibilidad de fondos a tasas de interés mínimas y la colocación de esos fondos a tasas elevadas en los mercados financieros del exterior, posibilitan la obtención de un margen financiero extraordinariamente alto”, dijo.

El sindicato sostuvo que el crecimiento del negocio bancario se da en paralelo con una baja del empleo del sector que se viene observando anualmente, aumentando la productividad de los trabajadores del sistema.

Depósitos y créditos

El relevamiento bancario verificó un crecimiento de 3,5% de los depósitos en moneda extranjera, resultado de la suba de 5% que se observó en los bancos privados y de 2% en el caso del BROU. Más allá del desempeño positivo, el mayor dinamismo se registró en los depósitos en pesos que tuvieron un aumento de 13% en el sector privado y de 4% en el banco público.

En el caso de los créditos informó que el 60% de los otorgados por los bancos privados fueron en moneda extranjera. En la comparación interanual crecieron 7%. Los créditos en moneda local (que representan el 40% restante) tuvieron una variación positiva de 9%.

ig_20161223215212_279.webp Pesos uruguayos Foto: Ines Guimaraens

En el sector público, la cartera del BROU estuvo compuesta por el 60% de créditos otorgados en pesos y el resto en moneda extranjera. Los créditos en pesos crecieron 10%en términos reales en 2024 y 11% en moneda extranjera.

La visión de AEBU sobre los bancos

Otro documento de AEBU, con una mirada más amplia sobre el sector, señala que el sistema financiero ha crecido de manera sostenida en el último período, incrementando su volumen de negocios y obteniendo ganancias récord. Una de las principales razones para obtener ese dinamismo fue el notorio aumento de la productividad como resultado de la incorporación de tecnología.

Sin embargo, el sindicato afirma que ese aumento de la productividad y sus ganancias no se reflejó en beneficios para los usuarios ni para los trabajadores del sector bancario.

“La apropiación de esos avances ha sido exclusiva para los bancos, sin observarse mejoras en las tasas de interés, ni en la reducción de costos de los servicios asociados, como las comisiones por pagos electrónicos”, expone. A su vez, los empleados del sector no vieron reflejadas esas ganancias en significativas mejoras salariales o en otras condiciones laborales favorables, complementa.

El texto expresa que los incrementos de productividad obtenidos a causa de la incorporación tecnológica deberían ser distribuidos equitativamente entre las empresas, los trabajadores y los usuarios, en este último caso a través de una reducción de costos.