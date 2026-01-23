Dólar
/ Lifestyle / CLIMA

Las dos olas de calor que dispararon las temperaturas máximas de Uruguay a niveles del desierto de Sahara

Ambos episodios se mantienen como tope de registros notificados por el Inumet.

23 de enero 2026 - 13:05hs
ola de calor uruguay

En la antesala de la primera ola de calor del verano 2026 que azotará a Uruguay en las próximas jornadas, los registros meteorólogicos históricos aún resienten las dos marcas extremas alcazadas tiempo atrás.

De acuerdo al reporte climático publicado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el fenómeno se desarrollará desde el domingo 25 hasta el jueves 29 de enero, inclusive, devenido del ingreso de una “masa de aire cálida que afectará la región, generando temperaturas extremas”.

ola de calor uruguay
Aviso meteorol&oacute;gico - Inumet

Aviso meteorológico - Inumet

En la zona sur, el mercurio trepará entre 33 °C y 35 °C, mientras que en el norte superará los 35 °C, casi 10° C menos del pico alcanzado en la ciudad de Florida en 2022 o mismo techo notificado en Paysandú en 1943.

Las dos olas de calor que dispararon las temperaturas máximas en la historia de Uruguay

Durante enero de 2022, Uruguay sufrió una intensa ola de calor que provocó temperaturas extremas. Si bien la máxima nacional tuvo lugar en Salto con 42,5° C, en la ciudad de Florida el mercurio trepó hasta los 44° C, igualando el récord histórico nacional del 20 de enero de 1943 registrado en Paysandú.

Afectados fuertemente por La Niña, otras localidades también notificaron subas extremas: 42.7ºC en Soriano, 42.0ºC en Durazno, 41.8ºC en San José, 41.7ºC en Río Negro, 41.4ºC en Tacuarembó, 41.3ºC en Treinta y Tres, 41.2ºC en Montevideo, 41ºC en Canelones, Cerro Largo, Maldonado y Flores y 40,7ºC en Salto.

Florida
Florida igual&oacute; r&eacute;cord de m&aacute;xima temperatura de Paysand&uacute; en 1943

Florida igualó récord de máxima temperatura de Paysandú en 1943

“Toda nuestra región está sufriendo un déficit hídrico, lo que hace que la energía que ingresa al sistema se utilice solo en aumentar la temperatura de las masas de aire”, señaló por aquel entonces el licenciado en Ciencias de la Atmósfera Santiago de Mello a Telenoche.

El récord de Paysandú permitió que se igaulara com las temperaturas diurnas promedio que suelenregistrarse en el desierto del Sahara que oscilan entre 40 y 45 °C, bajando solo a 25 °C (77 °F) al atardecer.

Temas:

Uruguay Inumet

