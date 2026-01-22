MAPA | Bajo alerta por brote de gastroenteritis, estas son las playas de Brasil donde está prohibido bañarse

En plena temporada de verano 2026, Brasil registra un brote de gastroenteritis . Con su epicentro en el sur del país, Santa Catarina se alza como el territorio más afectado.

De acuerdo al último reporte publicado por la Secretaria de Estado da Saúde , el distrito donde se encuentra la ciudad de Florianópolis , contabilizó 10.649 casos de diarrea desde el inicio de 2026 hasta el 15 de enero, por lo que se instó a consultar los mapas oficiales de balneabilidad para evitar las playas prohibidas por su calidad de agua.

Para reducir el riesgo de gastroenteritis , se recomienda potenciar los cuidados con lo que se come y bebe durante el viaje. Para ello se impulsa:

1. Mantener buena higiene personal, lavarse las manos frecuentemente, antes de preparar alimentos y comer, y especialmente después de ir al baño, y/o cambiar pañales;

2. Siempre utilizar agua segura (preferiblemente mineral) para beber y para el cepillado de los dientes, y evitar tragar agua de la ducha,

3. Consumir comida bien cocida, no elegir alimentos crudos Siempre comprar comida en lugares habilitados Evite comer en puestos callejeros o comprar a vendedores ambulantes.

¿Cuáles son los sintomas de la gastroenteritis?

image gastroenteritis

Los síntomas más comunes de la gastroenteritis incluyen diarrea acuosa, náuseas, vómitos, dolor o calambres abdominales, y a veces fiebre y dolores musculares, siendo una inflamación del estómago e intestinos, también llamada gripe estomacal, que suele durar unos pocos días y mejora con hidratación y reposo.

¿Cuáles son las playas de Brasil donde está prohibido bañarse?

El Instituto do Meio Ambiente (IMA) de Santa Catarina, organismo encargado de la fiscalización, monitoreo y preservación ambiental en el estado de Santa Catarina, publicó el mapa de balneabilidad del conjunto de las playas locales.

Entre las prohibidas para bañarse hoy jueves 22 de enero se encuentran la Praia da Tapera, Praia da Joaquina, Praia da Armação do Pântano Do Sul y Praia da Pinheira, enre otras.

Link de acceso al mapa de balneabilidad: www.balneabilidade.ima.sc.gov.br