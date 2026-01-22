Inumet advierte por ola de calor y "temperaturas extremas" en todo Uruguay: entra en vigencia el domingo

Inumet extendió alerta por ola de calor a todos los departamentos del país Leonardo Carreño

Este jueves el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por ola de calor, que afectará al país entre el domingo 25 y el jueves 29 de enero.

El organismo oficial del tiempo explicó que una masa de aire cálida afectará la región generando "temperaturas extremas".

Embed En tal sentido, puntualizó que en la zona Sur las máximas rondarán entre los 33°C y los 35°C, al tiempo que en la zona Norte serán "mayores a 35°C".

Las temperaturas mínimas, en tanto, registrarán niveles "iguales o superiores a los 21°C/22ºC en todo el país". Sin embargo, "por efecto de la brisa de mar" las temperaturas no alcanzarán las temperaturas extremas en la faja costera atlántica.

Captura de pantalla 2026-01-22 122221 Principales localidades afectadas: Artigas: todo el departamento. Canelones: todo el departamento. Cerro Largo: todo el departamento. Colonia: todo el departamento. Durazno: todo el departamento. Flores: todo el departamento. Florida: todo el departamento. Lavalleja: todo el departamento. Maldonado : Aiguá, Bella Vista, Cerros Azules, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, Las Flores, Los Talas, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Colorada, Punta Negra y Sauce de Portezuelo. Montevideo: todo el departamento. Paysandú: todo el departamento. Río Negro: todo el departamento. Rivera: todo el departamento. Rocha : Cebollati, La Coronilla, Lascano, San Luis Al Medio y Velazquez. Salto: todo el departamento. San José: todo el departamento. Soriano: todo el departamento. Tacuarembó: todo el departamento. Treinta y Tres: todo el departamento.