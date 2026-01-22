Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
cielo claro
Viernes:
Mín  19°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / ADVERTENCIA

Inumet advierte por ola de calor y "temperaturas extremas" en todo Uruguay: entra en vigencia el domingo

Según la advertencia del organismo oficial del tiempo, la ola de calor se extenderá, en principio, hasta el jueves 29 de enero

22 de enero 2026 - 12:19hs
Inumet extendió alerta por ola de calor a todos los departamentos del país&nbsp;

Inumet extendió alerta por ola de calor a todos los departamentos del país 

Leonardo Carreño

Este jueves el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por ola de calor, que afectará al país entre el domingo 25 y el jueves 29 de enero.

El organismo oficial del tiempo explicó que una masa de aire cálida afectará la región generando "temperaturas extremas".

Embed

En tal sentido, puntualizó que en la zona Sur las máximas rondarán entre los 33°C y los 35°C, al tiempo que en la zona Norte serán "mayores a 35°C".

Más noticias
Recomendaciones del Sinae ante el aviso de ola de calor
CONSEJOS

Recomendaciones de Sinae ante ola de calor: cómo prevenir riesgos, mitigar impacto y atender síntomas

Meteorólogo anuncia nueva ola de calor
OLA DE CALOR

Meteorólogos anuncian nueva ola de calor en Uruguay con temperaturas por encima de los 40 °C y "ausencia de lluvias"

Las temperaturas mínimas, en tanto, registrarán niveles "iguales o superiores a los 21°C/22ºC en todo el país". Sin embargo, "por efecto de la brisa de mar" las temperaturas no alcanzarán las temperaturas extremas en la faja costera atlántica.

Captura de pantalla 2026-01-22 122221

Principales localidades afectadas:

Artigas: todo el departamento.

Canelones: todo el departamento.

Cerro Largo: todo el departamento.

Colonia: todo el departamento.

Durazno: todo el departamento.

Flores: todo el departamento.

Florida: todo el departamento.

Lavalleja: todo el departamento.

Maldonado : Aiguá, Bella Vista, Cerros Azules, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, Las Flores, Los Talas, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Colorada, Punta Negra y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: todo el departamento.

Paysandú: todo el departamento.

Río Negro: todo el departamento.

Rivera: todo el departamento.

Rocha : Cebollati, La Coronilla, Lascano, San Luis Al Medio y Velazquez.

Salto: todo el departamento.

San José: todo el departamento.

Soriano: todo el departamento.

Tacuarembó: todo el departamento.

Treinta y Tres: todo el departamento.

Temas:

Ola de calor Inumet Uruguay temperaturas temperaturas extremas

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo 
PEÑAROL

Peñarol 1 (3)-1 (4) Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata: Washington Aguerre atajó cuatro penales pero el aurinegro tuvo una ineficacia alarmante al patear

En medio del caso Cardama, Estados Unidos ofreció a Defensa un patrullero de su Guardia Costera
ARMADA

En medio del caso Cardama, Estados Unidos ofreció a Defensa un patrullero de su Guardia Costera

A los 101 años murió Linda Kohen, una de las artistas visuales uruguayas más destacadas
ARTES VISUALES

A los 101 años murió Linda Kohen, una de las artistas visuales uruguayas más destacadas

Este jueves comienza el Carnaval en Montevideo
CARNAVAL

Guía práctica para ver el Carnaval 2026: canales, streaming y el trasfondo de la televisación de la fiesta de Momo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos