Inumet advierte por ola de calor y "temperaturas extremas" en todo Uruguay: entra en vigencia el domingo

Las temperaturas mínimas, en tanto, registrarán niveles "iguales o superiores a los 21°C/22ºC en todo el país". Sin embargo, "por efecto de la brisa de mar" las temperaturas no alcanzarán las temperaturas extremas en la faja costera atlántica.
Principales localidades afectadas:
Artigas: todo el departamento.
Canelones: todo el departamento.
Cerro Largo: todo el departamento.
Colonia: todo el departamento.
Durazno: todo el departamento.
Flores: todo el departamento.
Florida: todo el departamento.
Lavalleja: todo el departamento.
Maldonado : Aiguá, Bella Vista, Cerros Azules, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, Las Flores, Los Talas, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Colorada, Punta Negra y Sauce de Portezuelo.
Montevideo: todo el departamento.
Paysandú: todo el departamento.
Río Negro: todo el departamento.
Rivera: todo el departamento.
Rocha : Cebollati, La Coronilla, Lascano, San Luis Al Medio y Velazquez.