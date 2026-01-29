Nueva ola de calor con máximas de 40 °C y después un frente frío: el pronóstico de meteorólogos para los primeros días de febrero

Luego de que este jueves 29 de enero finalice la ola de calor prevista por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) , meteorólogos en diálogo con El Observador pronosticaron el ingreso de una nueva ola de calor para la próxima semana .

Según explicó a El Observador el meteorólogo Nubel Cisneros , el fenómeno climático se desarrollará entre el martes 3 y el sábado 7 de febrero en todo el país .

Sobre la zona litoral y norte del país las temperaturas alcanzarán los 40 °C , mientras que en la costa las máximas oscilarán entre los 32 y 34 °C , siendo la zona donde más rápido se disipará el fuerte calor . Para el resto del Uruguay prevé entre 36 y 38 °C de máxima .

Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain brindó, en conversación con este medio, mayores detalles sobre la ola de calor para Montevideo y precisó que esta se podría desarrollar entre el lunes 2 y el jueves 5 .

Para el lunes pronosticó máximas de 32 °C y mínimas de 19 °C; de cara al martes mínimas de 24 °C y máximas de 33 °C, el miércoles máximas de 32 °C y mínimas de 23 °C y, finalmente, el jueves mínimas de 26 °C y máximas de 31 °C.

Dicho fenómeno climático finalizaría el viernes por el ingreso de un "frente frío" que haría caer las "temperaturas de forma importante", aseguró Bidegain.

Desde el viernes y hasta la próxima semana en Montevideo las temperaturas máximas rondarían los 23 a 26 °C.

Por otra parte, y en Informativo Sarandí, el meteorólogo Guillermo Ramis anunció que la próxima semana tendrá máximas de más de 30 °C.

Tras los días de calor de la próxima semana, el experto avisó que serán los "últimos" hasta finales de febrero para el sur del país.