/ Nacional / PRONÓSTICO

Meteorólogo anunció máximas de hasta 40 °C en Uruguay y reveló cuándo terminará la ola de calor en Montevideo

La semana pasada, en diálogo con El Observador, el meteorólogo Mario Bidegain anunció que en la capital el día de mayor calor sería este lunes

26 de enero 2026 - 10:17hs
Meteorólogo dio detalles de la ola de calor

Meteorólogo dio detalles de la ola de calor

El meteorólogo Mario Bidegain brindó detalles del pronóstico para este lunes, donde sobre el oeste habrá temperaturas de hasta 40 °C, y anunció cuándo finalizará la ola de calor en Montevideo.

En su cuenta de X, Bidegain anunció que, según las previsiones del modelo Cosmo7, para este lunes se esperan temperaturas máximas de entre 38 °C y 40 °C en el litoral oeste del país.

Para Montevideo las temperaturas máximas rondarán en esta jornada los 34 °C y los 36 °C, informó el experto.

Días atrás, en diálogo con El Observador, el meteorólogo anunció que en la capital el día de mayor calor sería justamente este lunes, con máximas de hasta 36 °C.

Además, había advertido que durante la noche y la madrugada del martes se sentirían las mínimas más altas, con máximas de hasta 26 °C, siendo entonces las "peores noches para dormir".

Para el experto, Uruguay estaría saliendo de la ola de calor sobre la segunda mitad de la semana, comenzando desde el sur.

Ahora, y en un reciente posteo, Bidegain reveló que la ola de calor estaría finalizando el martes en Montevideo producto del ingreso de un frente frío.

"Se esperan altas temperaturas con máxima de 35 °C (lunes 26) y 32 °C (martes 27). El pasaje de un frente frío hará caer las máximas a 30 °C (miércoles 28), 29 °C (jueves 29) y 27 °C (viernes 30)", escribió.

