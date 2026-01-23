Ola de calor: meteorólogos anuncian sensaciones térmicas que rondarán los 50 °C y adelantan cuál será "la peor noche para dormir"

En las últimas horas, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por ola de calor que comenzará a regir este domingo y afectará a casi todo Uruguay. En este marco, meteorólogos en conversación con El Observador brindaron detalles del fenómeno y advirtieron por sensaciones térmicas que alcanzarán los 50 °C sobre la zona norte y litoral del país .

"El calor va a ser intenso" , comenzó apuntando el meteorólogo Nubel Cisneros. Según el experto, la ola de calor empezará a golpear el país desde este mismo viernes sobre la zona norte, alcanzando todo el país durante las próximas horas .

Cisneros luego reveló que las "tendencias" marcan que las temperaturas máximas superarán los 42 °C sobre la zona norte y litoral, con sensaciones térmicas que "estarán cerca de los 50 °C" .

"En el resto del país las temperaturas van a estar entre los 37, 39 °C, con térmicas de 44, 45 °C . "Las sensaciones térmicas se van a disparar muchísimo", informó.

Sobre la costa, la situación, gracias a los vientos del río de La Plata y el océano Atlántico, se "amortigua" con máximas de entre 32 y 35 °C, con térmicas de entre 36 y 37 °C.

Esta situación se mantendría "sin mayores variantes" hasta el martes, mencionó, cuando ingresará al país un pasaje de nubosidad que traerá una "rotación transitoria de los vientos hacia el sur" y una caída leve de las temperaturas.

Tras esto, "vuelve el calor" y "seguimos con esta ola de calor" que se mantendrá "prácticamente durante toda la semana", aseveró.

"Recién por el 2 o 3 de febrero podría haber algún episodio de lluvia que va a ser muy cortito nuevamente y que prácticamente estaría afectando más que nada la parte norte del país", finalizó.

Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain, emitió un pronóstico similar advirtiendo por temperaturas muy altas y días "complicados" en el país.

"Desde hoy en el litoral oeste vamos a tener temperaturas máximas que van a estar alrededor de los 34, 35 °C", aseguró y mencionó que esta situación se mantendrá durante el fin de semana y el comienzo de la siguiente.

En Montevideo, lo más intenso del calor empezará a sentirse "a partir del sábado con máximas de 32, 33 °C", dijo.

Según el experto, lo más intenso de la ola de calor estará en "todo el litoral oeste del país", sobre los departamentos de Artigas, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia.

Después, el meteorólogo avisó que no solamente se registrarían máximas muy altas, sino también mínimas "muy elevadas". En Montevideo prevé mínimas que en la ola de calor rondarán promedialmente los 23, 24 °C.

De acuerdo con el Bidegain, para la capital el día de mayor calor será el lunes con máximas de 35, 36 °C. Luego, en la madrugada del martes, se sentirán las mínimas más altas, que llegarán a los 26 °C, por lo que la noche del lunes será la "peor para dormir".

Además, avisó por sensaciones térmicas "muy elevadas" con estimados por encima de los 40 °C en varios puntos del país.

Para el experto, Uruguay estaría saliendo de la ola de calor sobre la segunda mitad de la próxima semana, comenzando desde el sur.