Ola de calor: meteorólogos anuncian sensaciones térmicas que rondarán los 50 °C y adelantan cuál será "la peor noche para dormir"

En las últimas horas, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por ola de calor que comenzará a regir este domingo y afectará a casi todo Uruguay. En este marco, meteorólogos en conversación con El Observador brindaron detalles del fenómeno y advirtieron por sensaciones térmicas que alcanzarán los 50 °C sobre la zona norte y litoral del país.
"El calor va a ser intenso", comenzó apuntando el meteorólogo Nubel Cisneros. Según el experto, la ola de calor empezará a golpear el país desde este mismo viernes sobre la zona norte, alcanzando todo el país durante las próximas horas.
Cisneros luego reveló que las "tendencias" marcan que las temperaturas máximas superarán los 42 °C sobre la zona norte y litoral, con sensaciones térmicas que "estarán cerca de los 50 °C".
"En el resto del país las temperaturas van a estar entre los 37, 39 °C, con térmicas de 44, 45 °C. "Las sensaciones térmicas se van a disparar muchísimo", informó.
Sobre la costa, la situación, gracias a los vientos del río de La Plata y el océano Atlántico, se "amortigua" con máximas de entre 32 y 35 °C, con térmicas de entre 36 y 37 °C.
Esta situación se mantendría "sin mayores variantes" hasta el martes, mencionó, cuando ingresará al país un pasaje de nubosidad que traerá una "rotación transitoria de los vientos hacia el sur" y una caída leve de las temperaturas.
Tras esto, "vuelve el calor" y "seguimos con esta ola de calor" que se mantendrá "prácticamente durante toda la semana", aseveró.
"Recién por el 2 o 3 de febrero podría haber algún episodio de lluvia que va a ser muy cortito nuevamente y que prácticamente estaría afectando más que nada la parte norte del país", finalizó.
Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain, emitió un pronóstico similar advirtiendo por temperaturas muy altas y días "complicados" en el país.
"Desde hoy en el litoral oeste vamos a tener temperaturas máximas que van a estar alrededor de los 34, 35 °C", aseguró y mencionó que esta situación se mantendrá durante el fin de semana y el comienzo de la siguiente.
En Montevideo, lo más intenso del calor empezará a sentirse "a partir del sábado con máximas de 32, 33 °C", dijo.
Según el experto, lo más intenso de la ola de calor estará en "todo el litoral oeste del país", sobre los departamentos de Artigas, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia.
Después, el meteorólogo avisó que no solamente se registrarían máximas muy altas, sino también mínimas "muy elevadas". En Montevideo prevé mínimas que en la ola de calor rondarán promedialmente los 23, 24 °C.
De acuerdo con el Bidegain, para la capital el día de mayor calor será el lunes con máximas de 35, 36 °C. Luego, en la madrugada del martes, se sentirán las mínimas más altas, que llegarán a los 26 °C, por lo que la noche del lunes será la "peor para dormir".
Además, avisó por sensaciones térmicas "muy elevadas" con estimados por encima de los 40 °C en varios puntos del país.
Para el experto, Uruguay estaría saliendo de la ola de calor sobre la segunda mitad de la próxima semana, comenzando desde el sur.