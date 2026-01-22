Recomendaciones de Sinae ante ola de calor: cómo prevenir riesgos, mitigar impacto y atender síntomas

Recomendaciones del Sinae ante el aviso de ola de calor Foto: Inés Guimaraens

Tras el anuncio de ola de calor por parte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), resulta oportuno recordar las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) para mitigar desde cuadros leves de exceso de calor hasta situaciones graves de golpe de calor.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En Uruguay se considera ola de calor a un evento de temperaturas extremadamente altas que se extiende por más de tres días consecutivos. Se trata de un fenómeno con alta predictibilidad, pero que puede tener un impacto significativo en la salud, especialmente cuando la sensación térmica se mantiene elevada durante varios días.

Ante este escenario, desde el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) advierten que la persistencia del calor puede provocar distintas situaciones que afecten a la salud.

Recomendaciones ante altas temperaturas Cuando la sensación térmica es elevada, se aconseja:

Mantenerse informado sobre pronósticos y advertencias oficiales.

Extremar los cuidados en personas vulnerables: niños menores de 6 años, mayores de 65, personas con enfermedades crónicas, trabajadores al aire libre y personas con discapacidad .

Evitar permanecer al aire libre entre las 11 y las 18 horas .

Beber líquidos en abundancia, aun sin sensación de sed.

Usar sombrero, ropa ligera, calzado liviano, lentes con filtro UV y protector solar factor 30 o más.

No consumir bebidas alcohólicas.

Evitar comidas copiosas y calientes; priorizar frutas y verduras en porciones pequeñas.

Mantener los alimentos refrigerados y extremar la higiene.

Ofrecer líquidos a niños y lactancia a demanda en bebés.

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados. Exceso de calor: síntomas y qué hacer El exceso de calor se produce por un aumento anormal de la temperatura corporal en un período breve. Síntomas Calambres.

Agotamiento.

Dolor de cabeza.

Náuseas y/o vómitos.

Deshidratación (piel y boca secas, ojos hundidos, sed intensa, decaimiento).

Presión arterial baja y pulso rápido. En lactantes: Llanto sin lágrimas.

Fontanela (mollera) hundida. Medidas recomendadas Permanecer en un lugar fresco y sombreado.

Refrescar el cuerpo con paños húmedos y fríos en cabeza, cuello, axilas e ingles.

Beber líquidos fríos. Golpe de calor: una emergencia médica El golpe de calor es la forma más grave del exceso de calor y constituye una emergencia médica. Síntomas Temperatura corporal mayor a 40 grados.

Piel caliente y roja.

Inestabilidad al caminar.

Mareos.

Somnolencia, confusión, delirio o convulsiones. Qué hacer mientras llega la asistencia médica Colocar a la persona en un lugar fresco y sombreado.

Refrescar el cuerpo con paños húmedos y fríos.

Si está consciente, elevar la cabeza y ofrecer líquidos fríos.

Si está inconsciente, colocarla de costado con las piernas flexionadas. Si la persona no mejora, se debe consultar de inmediato con un servicio médico.