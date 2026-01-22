Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
cielo claro
Viernes:
Mín  19°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / CONSEJOS

Recomendaciones de Sinae ante ola de calor: cómo prevenir riesgos, mitigar impacto y atender síntomas

Este domingo una ola de calor se extenderá por casi todo Uruguay, según adelantó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet)

22 de enero 2026 - 13:33hs
Recomendaciones del Sinae ante el aviso de ola de calor

Recomendaciones del Sinae ante el aviso de ola de calor

Foto: Inés Guimaraens

En Uruguay se considera ola de calor a un evento de temperaturas extremadamente altas que se extiende por más de tres días consecutivos. Se trata de un fenómeno con alta predictibilidad, pero que puede tener un impacto significativo en la salud, especialmente cuando la sensación térmica se mantiene elevada durante varios días.

Ante este escenario, desde el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) advierten que la persistencia del calor puede provocar distintas situaciones que afecten a la salud.

Más noticias
Inumet extendió alerta por ola de calor a todos los departamentos del país 
ADVERTENCIA

Inumet advierte por ola de calor y "temperaturas extremas" en todo Uruguay: entra en vigencia el domingo

Meteorólogo anuncia nueva ola de calor
OLA DE CALOR

Meteorólogos anuncian nueva ola de calor en Uruguay con temperaturas por encima de los 40 °C y "ausencia de lluvias"

Recomendaciones ante altas temperaturas

Cuando la sensación térmica es elevada, se aconseja:

  • Mantenerse informado sobre pronósticos y advertencias oficiales.

  • Extremar los cuidados en personas vulnerables: niños menores de 6 años, mayores de 65, personas con enfermedades crónicas, trabajadores al aire libre y personas con discapacidad.

  • Evitar permanecer al aire libre entre las 11 y las 18 horas.

  • Beber líquidos en abundancia, aun sin sensación de sed.

  • Usar sombrero, ropa ligera, calzado liviano, lentes con filtro UV y protector solar factor 30 o más.

  • No consumir bebidas alcohólicas.

  • Evitar comidas copiosas y calientes; priorizar frutas y verduras en porciones pequeñas.

  • Mantener los alimentos refrigerados y extremar la higiene.

  • Ofrecer líquidos a niños y lactancia a demanda en bebés.

  • No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados.

Exceso de calor: síntomas y qué hacer

El exceso de calor se produce por un aumento anormal de la temperatura corporal en un período breve.

Síntomas

  • Calambres.

  • Agotamiento.

  • Dolor de cabeza.

  • Náuseas y/o vómitos.

  • Deshidratación (piel y boca secas, ojos hundidos, sed intensa, decaimiento).

  • Presión arterial baja y pulso rápido.

En lactantes:

  • Llanto sin lágrimas.

  • Fontanela (mollera) hundida.

Medidas recomendadas

  • Permanecer en un lugar fresco y sombreado.

  • Refrescar el cuerpo con paños húmedos y fríos en cabeza, cuello, axilas e ingles.

  • Beber líquidos fríos.

Golpe de calor: una emergencia médica

El golpe de calor es la forma más grave del exceso de calor y constituye una emergencia médica.

Síntomas

  • Temperatura corporal mayor a 40 grados.

  • Piel caliente y roja.

  • Inestabilidad al caminar.

  • Mareos.

  • Somnolencia, confusión, delirio o convulsiones.

Qué hacer mientras llega la asistencia médica

  • Colocar a la persona en un lugar fresco y sombreado.

  • Refrescar el cuerpo con paños húmedos y fríos.

  • Si está consciente, elevar la cabeza y ofrecer líquidos fríos.

  • Si está inconsciente, colocarla de costado con las piernas flexionadas.

Si la persona no mejora, se debe consultar de inmediato con un servicio médico.

Temas:

Ola de calor Sinae Uruguay recomendaciones

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo 
PEÑAROL

Peñarol 1 (3)-1 (4) Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata: Washington Aguerre atajó cuatro penales pero el aurinegro tuvo una ineficacia alarmante al patear

En medio del caso Cardama, Estados Unidos ofreció a Defensa un patrullero de su Guardia Costera
ARMADA

En medio del caso Cardama, Estados Unidos ofreció a Defensa un patrullero de su Guardia Costera

A los 101 años murió Linda Kohen, una de las artistas visuales uruguayas más destacadas
ARTES VISUALES

A los 101 años murió Linda Kohen, una de las artistas visuales uruguayas más destacadas

Este jueves comienza el Carnaval en Montevideo
CARNAVAL

Guía práctica para ver el Carnaval 2026: canales, streaming y el trasfondo de la televisación de la fiesta de Momo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos