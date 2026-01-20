Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  17°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / OLA DE CALOR

Meteorólogos anuncian nueva ola de calor en Uruguay con temperaturas por encima de los 40 °C y "ausencia de lluvias"

Durante el viernes, las máximas alcanzarán en Montevideo los entre 32 y 33 °C. Estas cifras altas se mantendrán "hasta por lo menos el lunes entrante", aseguró el meteorólogo Mario Bidegain

20 de enero 2026 - 11:09hs
Meteorólogo anuncia nueva ola de calor

Meteorólogo anuncia nueva ola de calor

Meteorólogos en diálogo con El Observador pronosticaron que, tras las bajas temperaturas para la estación que se registraron en los últimos días, ingresará al país una nueva ola de calor con temperaturas que en algunas zonas del país podrían superar los 40 °C.

Estas condiciones climáticas, explicó el meteorólogo Mario Bidegain, vendrán acompañadas de una ausencia de lluvias, en principio, hasta "la semana entrante".

"Eso hace que las temperaturas, paulatinamente, a pesar de que empezamos con una semana fresca, vayan en ascenso. Desde el lunes y hasta el viernes estaríamos en una creciente continua de las temperaturas medias y máximas", aseguró.

Más noticias
Ola de calor
CLIMA

Meteorólogo anuncia nueva ola de calor esta semana en Uruguay: las máximas rondarán los 40°C en todo el país

Un joven de 18 años fue baleado
MONTEVIDEO

Un joven de 18 años fue baleado, una camioneta lo dejó en una policlínica y se dio a la fuga: sus ocupantes fueron detenidos

Durante el viernes, las máximas alcanzarán en Montevideo los 32 o 33 °C. Estas cifras altas se mantendrán "por lo menos hasta el lunes entrante", adelantó.

"Tendríamos un periodo de viernes a por lo menos el lunes con temperaturas que van a estar con máximas de 32 °C o 33 °C. Por los pronósticos que se ven ahora, yo diría que estaríamos en ola de calor en Montevideo", dijo.

Las cifras más altas serán en la zona oeste del país, en los departamentos de Salto o Paysandú, donde la ola de calor podría sentirse desde el jueves, afirmó Bidegain.

Finalmente, el experto mencionó que desde el viernes vendrán los "días más calurosos y más estables" desde el comienzo del verano.

El meteorólogo Nubel Cisneros, por su parte, también dijo a El Observador que la llegada de una "nueva ola de calor" tendrá una duración de "por lo menos 8 a 10 días".

"Va a ser intensa. Se espera que las temperaturas hacia el fin de semana estén superando lo que son los 40 °C sobre la parte norte y litoral del país, 36 °C a 38 °C en el resto del territorio", informó.

Para las zonas costeras, entre ellas Montevideo, las temperaturas rondarán los 32 a 34 °C, aseguró el experto.

De acuerdo con Cisneros, se prevén además sensaciones térmicas "por encima de los 40 °C" y mínimas que irán en ascenso, ubicándose en los próximos días sobre los 20 °C a 24 °C.

Durante estos días de intenso calor habrá una marcada "ausencia de lluvias", reveló el meteorólogo.

Temas:

Ola de calor Meteorólogos temperaturas lluvia Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Laura Alonsopérez en el ensayo de la comparsa Balelé
CARNAVAL

Laura Alonsopérez, esposa de Yamandú Orsi, abrirá el Desfile Inaugural de Carnaval con la comparsa inclusiva Balelé

Brandon Álvarez 
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 1-0 Racing por la Copa de la Liga AUF: con gol de Brandon Álvarez y tras aguantar con 10 jugadores, los juveniles aurinegros se metieron en semis

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Tenfield igualó ante la AUF la oferta por la producción audiovisual y se cerró definitivamente la licitación del fútbol uruguayo

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol vs Racing por la Copa de la Liga AUF: a qué hora juegan, por dónde verlo y precio de las entradas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos