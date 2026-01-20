Meteorólogos anuncian nueva ola de calor en Uruguay con temperaturas por encima de los 40 °C y "ausencia de lluvias"

Meteorólogos en diálogo con El Observador pronosticaron que, tras las bajas temperaturas para la estación que se registraron en los últimos días, ingresará al país una nueva ola de calor con temperaturas que en algunas zonas del país podrían superar los 40 °C .

Estas condiciones climáticas, explicó el meteorólogo Mario Bidegain , vendrán acompañadas de una ausencia de lluvias , en principio, hasta "la semana entrante".

"Eso hace que las temperaturas, paulatinamente, a pesar de que empezamos con una semana fresca, vayan en ascenso. Desde el lunes y hasta el viernes estaríamos en una creciente continua de las temperaturas medias y máximas ", aseguró.

MONTEVIDEO Un joven de 18 años fue baleado, una camioneta lo dejó en una policlínica y se dio a la fuga: sus ocupantes fueron detenidos

CLIMA Meteorólogo anuncia nueva ola de calor esta semana en Uruguay: las máximas rondarán los 40°C en todo el país

Durante el viernes, las máximas alcanzarán en Montevideo los 32 o 33 °C. Estas cifras altas se mantendrán "por lo menos hasta el lunes entrante" , adelantó.

"Tendríamos un periodo de viernes a por lo menos el lunes con temperaturas que van a estar con máximas de 32 °C o 33 °C. Por los pronósticos que se ven ahora, yo diría que estaríamos en ola de calor en Montevideo", dijo.

Las cifras más altas serán en la zona oeste del país, en los departamentos de Salto o Paysandú, donde la ola de calor podría sentirse desde el jueves, afirmó Bidegain.

Finalmente, el experto mencionó que desde el viernes vendrán los "días más calurosos y más estables" desde el comienzo del verano.

El meteorólogo Nubel Cisneros, por su parte, también dijo a El Observador que la llegada de una "nueva ola de calor" tendrá una duración de "por lo menos 8 a 10 días".

"Va a ser intensa. Se espera que las temperaturas hacia el fin de semana estén superando lo que son los 40 °C sobre la parte norte y litoral del país, 36 °C a 38 °C en el resto del territorio", informó.

Para las zonas costeras, entre ellas Montevideo, las temperaturas rondarán los 32 a 34 °C, aseguró el experto.

De acuerdo con Cisneros, se prevén además sensaciones térmicas "por encima de los 40 °C" y mínimas que irán en ascenso, ubicándose en los próximos días sobre los 20 °C a 24 °C.

Durante estos días de intenso calor habrá una marcada "ausencia de lluvias", reveló el meteorólogo.