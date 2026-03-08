Dólar
ARGENTINA

Gastón Martirena le tuvo que pedir disculpas a todo el plantel y al cuerpo técnico de Gustavo Costas en Racing de Avellaneda por su actitud en el partido ante Atlético Tucumán

El futbolista de La Academia se vio envuelto en un problema con el club y finalmente tuvo que cambiar de actitud y pedir disculpas

8 de marzo 2026 - 17:50hs
Gastón Martirena

Gastón Martirena

Foto: Mauro Pimentel / AFP

El lateral uruguayo Gastón Martirena le pidió disculpas al cuerpo técnico de Racing de Avellaneda encabezado por Gustavo Costas y a sus compañeros de plantel por no haber viajado para enfrentar a Atlético Tucumán por el Torneo Apertura de la Liga Profesional del fútbol argentino, debido a que la dirigencia encabezada por Diego Milito decidió rechazar una oferta de Gremio por él.

El futbolista quedó en el centro de la escena luego de que el club brasileño acercara una propuesta para incorporarlo a préstamo sin cargo.

Lo que ocurrió con Martirena

Desde la dirigencia de Racing de Avellaneda rechazaron de plano la posibilidad de negociar bajo esas condiciones, lo que generó malestar en Gastón Martirena, quien pretendía ser transferido.

La ausencia del jugador en uno de los entrenamientos encendió las alarmas dentro del club.

Darwin Núñez
FÚTBOL

El club gigante de la Premier League de Inglaterra que mostró interés en contratar a Darwin Núñez en julio próximo

Nahuel Herrera de Peñarol
PEÑAROL

Tras la frase de Diego Aguirre "lo de Nahuel Herrera me preocupa, mucho", en Peñarol muchos piensan que habrá una sola solución a la nueva lesión de hombro

En un primer momento se informó que se trataba de un problema personal, aunque con el correr de las horas trascendieron los detalles vinculados con su situación contractual.

Ante este escenario, la dirigencia evaluó la posibilidad de aplicarle una multa disciplinaria.

Sin embargo, el tema perdió fuerza luego de la contundente victoria de Racing por 3-0 frente a Atlético Tucumán como visitante -para el que el futbolista, molesto, no viajó-, en un partido que le permitió al equipo de Gustavo Costas sumar tres puntos importantes y mejorar su posición en la tabla.

De cara al próximo compromiso, Racing visitará a Sarmiento de Junín el martes a la hora 22, en un encuentro en el que los medios argentinos señalan que Martirena volverá a la convocatoria de Costas y que ocupará un lugar en el banco de suplentes.

