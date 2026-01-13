Meteorólogo anuncia nueva ola de calor esta semana en Uruguay: las máximas rondarán los 40°C en todo el país

Ola de calor Foto: Leonardo Carreño.

El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que hacia el fin de semana comenzará a gestarse una nueva ola de calor en Uruguay con temperaturas máximas que oscilarán entre los 38°C y los 40°C.

"Vamos a estar con calor intenso, mucho calor previsto martes, miércoles y parte del jueves. El jueves en la noche hay pasaje de nubosidad, pero es muy baja la posibilidad de que se genere algún tipo de fenómenos. Hay una rotación de vientos en forma transitoria hacia el sector Sureste", dijo el especialista en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Respecto a la ola de calor, el experto reveló que desde la tarde del viernes "vuelven a ascender las temperaturas y se estaría gestando una nueva ola de calor, que estaría abarcando también el próximo fin de semana".

Cisneros estimó que las condiciones calurosas se extenderán "al menos hasta el lunes o el martes de la próxima semana". Además, detalló que las temperaturas serán "muy parejas en todo el país", aunque aclaró que las más elevadas se registrarán al sur del Río Negro y puntualizó que las máximas oscilarán entre los 38°C y los 40°C.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2010824694795030954?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2010824694795030954%7Ctwgr%5Ea2790d059bf5addf4632c50dd0902bdd5cb56b25%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.subrayado.com.uy%2Fnueva-ola-calor-partir-la-tarde-del-viernes-la-temperatura-maxima-llegara-los-40-anuncio-nubel-cisneros-n997366&partner=&hide_thread=false Nubel Cisneros anunció una ola de calor a partir de la tarde del próximo viernes. "Se va a extender hasta lunes, martes (...) temperaturas máximas que van a estar oscilando entre 38° y 40°", indicó. pic.twitter.com/JDlMzqt7TV — Subrayado (@Subrayado) January 12, 2026