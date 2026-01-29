Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 29 de enero

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este jueves 29 de enero una jornada con temperaturas elevadas en buena parte del país, presencia de nubosidad variable y baja probabilidad de precipitaciones en el sur , mientras que hacia el este se esperan lluvias aisladas. En el norte y el oeste, las máximas serán muy altas, con rachas de viento moderadas a fuertes hacia la tarde y la noche.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 20 °C y la máxima alcanzará los 28 °C .

Durante la mañana el cielo estará nuboso , con baja probabilidad de precipitaciones y presencia de neblinas . El viento soplará del sureste y este , a velocidades de 10 a 20 km/h .

Hacia la tarde y la noche el cielo se mantendrá algo nuboso y nuboso , con vientos del sureste al noreste que aumentarán a 20 a 40 km/h .

Este

En la región este, Inumet prevé una mínima de 18 °C y una máxima de 32 °C.

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas, y vientos del sureste y este entre 10 y 20 km/h.

Para la tarde y la noche se esperan condiciones nubosas, con períodos de cubierto, lluvias aisladas y neblinas. El viento continuará del sureste y este, con intensidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 a 50 km/h.

Oeste

En el oeste del país, la mínima será de 17 °C y la máxima trepará hasta los 35 °C.

Durante la mañana se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla. El viento será del sureste, entre 10 y 20 km/h.

En la tarde y noche el cielo continuará algo nuboso, con altas temperaturas, y vientos del sureste y este de 10 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h.

Norte

Para el norte, Inumet anuncia una jornada muy calurosa, con mínima de 19 °C y máxima de 36 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con precipitaciones escasas y aisladas y presencia de neblinas. El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h, variando en algunos momentos a calma o muy débil.

Durante la tarde y la noche persistirá el cielo algo nuboso y nuboso, con altas temperaturas y vientos variables rotando al sector este, de 10 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h.