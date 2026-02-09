Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
31°C
muy nuboso
Martes:
Mín  22°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / RESOLUCIÓN

Justicia decretó concurso de acreedores de la empresa gastronómica Produits de France, que mantiene deuda con inversores

La empresa había incumplido la semana pasada con el pago de intereses y capital a los tenedores de sus Obligaciones Negociables emitidas en la plataforma Crowder

9 de febrero 2026 - 11:57hs
image

La Justicia decretó el viernes 6 de febrero el concurso voluntario de la empresa gastronómica Produits de France SAS.

Además, el juez letrado Elbio Méndez Martínez designó como síndico a la Liga de Defensa Comercial (Lideco) y convocó a una junta de acreedores de la empresa para el próximo jueves 6 de agosto.

Más noticias
Vladimir Roslik, médico uruguayo hijo de emigrantes rusos que murió torturado en el Batallón Nº 9 de Fray Bentos, el 16 de abril de 1984
JUSTICIA

Justicia mantiene prisión preventiva para militares condenados en el caso Roslik

Trump y Epstein en una imagen de la década de los 90.

Por qué a Trump no le va a resultar fácil pasar página al escándalo por los archivos de Epstein

En dicha emisión participaron unos 300 inversores y se colocó deuda por aproximadamente 5.240.000 unidades indexadas (UI), equivalentes a unos US$ 874.000, con una contrapartida para los inversores de una renta fija bruta en UI del 8% anual, a un plazo de 54 meses y con vencimiento en abril de 2029.

Hasta el momento, la firma había realizado entre tres y cuatro pagos de capital e intereses a los inversores y debía efectuar uno nuevo el último día hábil de enero de 2026, de acuerdo con el calendario que prevé abonos trimestrales.

Días antes, Crowder había comunicado como hecho relevante el incumplimiento de pago del emisor respecto al honorario anual correspondiente al contrato marco de servicios, así como de los demás contratos accesorios (contratos de entidad registrante, representante y agente de pagos).

El concurso voluntario es un proceso judicial al que una empresa recurre cuando no puede pagar sus deudas en tiempo y forma. Permite ordenar la situación financiera bajo control de la Justicia, suspender reclamos individuales de los acreedores y buscar una solución conjunta, sin que necesariamente implique el cierre inmediato de la empresa. Luego dependerá de si la empresa logra acordar con sus acreedores para continuar su actividad, o, finalmente, se declare su liquidación.

Temas:

Justicia Produits de France SAS

Seguí leyendo

Las más leídas

En escuelas, liceos y colegios cambiará el conteo de las faltas de estudiantes y docentes para mejorar la asistencia a clase
EDUCACIÓN

En escuelas, liceos y colegios cambiará el conteo de las faltas de estudiantes y docentes para mejorar la asistencia a clase

Cartel en Montevideo. Archivo
TRÁNSITO

Con el respaldo de intendentes blancos, diputados de la oposición preparan proyecto para reducir el monto de las multas de tránsito

Un ómnibus embistió a una mujer en el Centro.
ACCIDENTE

Una mujer de 77 años está grave tras ser embestida por un ómnibus en Montevideo; el conductor se encuentra detenido

Jefatura de Policía de Rivera
SE INVESTIGA

Giro en investigación por la muerte de un niño de 18 meses en Rivera: pericia forense descartó ahogamiento

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos