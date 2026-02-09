Justicia decretó concurso de acreedores de la empresa gastronómica Produits de France, que mantiene deuda con inversores

La Justicia decretó el viernes 6 de febrero el concurso voluntario de la empresa gastronómica Produits de France SAS.

Además, el juez letrado Elbio Méndez Martínez designó como síndico a la Liga de Defensa Comercial (Lideco) y convocó a una junta de acreedores de la empresa para el próximo jueves 6 de agosto.

La empresa —conocida por sus marcas Saint Germain y Piazza Italia— había incumplido la semana pasada con su obligación de pago de intereses y capital correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables realizada en octubre de 2024, según informó la plataforma de financiamiento colectivo Crowder a la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central.

En dicha emisión participaron unos 300 inversores y se colocó deuda por aproximadamente 5.240.000 unidades indexadas (UI), equivalentes a unos US$ 874.000, con una contrapartida para los inversores de una renta fija bruta en UI del 8% anual, a un plazo de 54 meses y con vencimiento en abril de 2029.

Hasta el momento, la firma había realizado entre tres y cuatro pagos de capital e intereses a los inversores y debía efectuar uno nuevo el último día hábil de enero de 2026, de acuerdo con el calendario que prevé abonos trimestrales.

Días antes, Crowder había comunicado como hecho relevante el incumplimiento de pago del emisor respecto al honorario anual correspondiente al contrato marco de servicios, así como de los demás contratos accesorios (contratos de entidad registrante, representante y agente de pagos).

El concurso voluntario es un proceso judicial al que una empresa recurre cuando no puede pagar sus deudas en tiempo y forma. Permite ordenar la situación financiera bajo control de la Justicia, suspender reclamos individuales de los acreedores y buscar una solución conjunta, sin que necesariamente implique el cierre inmediato de la empresa. Luego dependerá de si la empresa logra acordar con sus acreedores para continuar su actividad, o, finalmente, se declare su liquidación.