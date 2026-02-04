Partido Nacional aguarda resolución de la Justicia para expedirse sobre el caso Javier Radiccioni

El Directorio del Partido Nacional analiza la situación de Javier Radiccioni , tras la denuncia por violencia doméstica recibida, y espera un pronunciamiento de la Justicia para definir acciones a seguir, confirmaron fuentes blancas a El Observador.

Radiccioni, exdiputado blanco, es investigado por la Justicia ante un caso de violencia doméstica que lo involucra a él y a la actual fiscal de Flagrancia de 10º Turno, Eliana Travers .

El hecho ocurrió en horas de la noche de este martes , en una vivienda ubicada en el barrio Carrasco .

De acuerdo a lo informado en primera instancia por el periodista Eduardo Preve y según pudo confirmar El Observador en base al parte policial de los hechos, el exlegislador blanco golpeó a su expareja con "un objeto en la cabeza, ocasionándole una lesión con sangrado" .

Al arribar allí, los oficiales policiales constataron los hechos y, en diálogo con la víctima, esta les informó que el altercado tuvo lugar a raíz de una discusión "por su hijo de 9 meses".

Tras esto, los oficiales procedieron a detener a Radiccioni, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía.

La situación, según informó en primera instancia Montevideo Portal y confirmó El Observador, está siendo analizada por el directorio blanco, que aguarda una resolución de la Justicia para expedirse por el tema.