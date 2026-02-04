Dólar
Nacional / JUSTICIA

Partido Nacional aguarda resolución de la Justicia para expedirse sobre el caso Javier Radiccioni

Radiccioni, exdiputado blanco, es investigado por la Justicia ante un caso de violencia doméstica que lo involucra a él y a la actual fiscal de Flagrancia de 10º Turno, Eliana Travers

4 de febrero 2026 - 12:51hs
Partido Nacional / Logo
Foto: Leonardo Carreño

El Directorio del Partido Nacional analiza la situación de Javier Radiccioni, tras la denuncia por violencia doméstica recibida, y espera un pronunciamiento de la Justicia para definir acciones a seguir, confirmaron fuentes blancas a El Observador.

Radiccioni, exdiputado blanco, es investigado por la Justicia ante un caso de violencia doméstica que lo involucra a él y a la actual fiscal de Flagrancia de 10º Turno, Eliana Travers.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por el periodista Eduardo Preve y según pudo confirmar El Observador en base al parte policial de los hechos, el exlegislador blanco golpeó a su expareja con "un objeto en la cabeza, ocasionándole una lesión con sangrado".

Al arribar allí, los oficiales policiales constataron los hechos y, en diálogo con la víctima, esta les informó que el altercado tuvo lugar a raíz de una discusión "por su hijo de 9 meses".

Tras esto, los oficiales procedieron a detener a Radiccioni, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía.

La situación, según informó en primera instancia Montevideo Portal y confirmó El Observador, está siendo analizada por el directorio blanco, que aguarda una resolución de la Justicia para expedirse por el tema.

