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VIDEOS: el paso del temporal en Rivera dejó cortes de luz, voladura de techos y caída de árboles

"Se solicita a conductores, motociclistas y peatones extremar las precauciones al circular por la zona", exhortaron desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Rivera

7 de mayo de 2026 11:52 hs
Temporal﻿ Rivera

Temporal﻿ Rivera

Facebook: Tribuna Repleta

El fuerte temporal que afecta Uruguay desde la noche de este miércoles ha provocado importantes daños en el departamento de Rivera, donde se registró voladura de techos, caída de árboles e incluso la ruptura de un semáforo.

Días atrás, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población donde advirtió por la formación de tormentas fuertes, lluvias copiosas y rachas de viento muy fuertes para este jueves y viernes en todo el país.

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Entre los departamentos en los que hay una advertencia de nivel naranja está Rivera, donde medios locales como Tribuna Repleta divulgaron imágenes de las principales afectaciones registradas hasta el momento.

De acuerdo con el consignado medio, los fuertes vientos han provocado caída de postes de luz, de árboles, así como también la voladura de varios techos.

Según el mapa interactivo de UTE, el mal tiempo dejó a más del 11% de los residentes del departamento sin luz.

Bajo este contexto, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Rivera ha emitido varios comunicados avisando de, por ejemplo, la caída de un semáforo que no ha podido ser reparado aún ante "las condiciones climáticas extremas".

"Se solicita a conductores, motociclistas y peatones extremar las precauciones al circular por la zona", exhortaron desde la comuna.

Además, divulgar un escrito donde informaron que durante varias horas el servicio de transporte público urbano quedaría "suspendido" ante los "fuertes vientos y la caída de columnas, árboles y cables".

"La medida se adopta priorizando la seguridad de pasajeros, trabajadores y población en general. Se solicita evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones", dijeron.

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