POLÍTICA

Lacalle Herrera analizó la derrota del Partido Nacional en las elecciones y cuestionó la designación de Ripoll

"Fue una equivocada elección de la compañera del candidato a presidente”, dijo el exmandatario en referencia a Valeria Ripoll

30 de enero 2026 - 9:09hs
Valeria Ripoll junto a Lacalle Herrera

Valeria Ripoll junto a Lacalle Herrera

FocoUY

El expresidente Luis Lacalle Herrera brindó una entrevista en la que analizó algunos de los factores que, a su entender, influyeron en la derrota del Partido Nacional en las últimas elecciones nacionales frente al Frente Amplio.

En ese marco, consideró que es correcto y natural realizar un proceso de autocrítica, aunque señaló que en este caso “se extendió demasiado”, sin dejar de subrayar que igualmente resulta valioso.

Consultado sobre los motivos de la derrota electoral, Lacalle Herrera afirmó que no es él quien debe hacer ese análisis. Sin embargo, en diálogo con VTV, sostuvo que uno de los aspectos “fue una equivocada elección de la compañera del candidato a presidente”, en referencia a Valeria Ripoll.

imputaron al joven que atropello y mato a un peaton en la rambla de punta del este: 120 dias de prision domiciliaria nocturna mientras continua la investigacion

Imputaron al joven que atropelló y mató a un peatón en la rambla de Punta del Este: 120 días de prisión domiciliaria nocturna mientras continúa la investigación

mujer murio ahogada en la piscina de su casa de la paloma

Mujer murió ahogada en la piscina de su casa de La Paloma

“Luego de una campaña en la que no hubo distinción, separación con el Frente Amplio. Nosotros tenemos que ser lo otro. Somos el partido que quiere un Estado amigo, un Estado dimensionado, una política internacional nacionalista”, añadió al referirse a otros elementos que, según su visión, explican el resultado electoral.

El expresidente también planteó la necesidad de modificar el Código del Proceso Penal, al advertir que se está viviendo “un ataque de las libertades”. “Haber hecho un análisis, se hizo bien o se hizo mal, pero se hizo”, afirmó.

Por último, señaló como “el gran tema” a futuro la posibilidad de que se concrete en los hechos la idea de la Coalición Republicana como partido político.

Temas:

Lacalle Herrera Partido Nacional Valeria Ripoll

