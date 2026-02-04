Justicia investiga a exdiputado blanco por denuncia de violencia doméstica presentada por su expareja

La Justicia investiga un caso de violencia doméstica que involucra al exdiputado del Partido Nacional , Javier Radiccioni , y a la actual fiscal de Flagrancia de 10º Turno, Eliana Travers , según pudo confirmar El Observador con fuentes del caso.

El hecho ocurrió en horas de la noche de este martes, en una vivienda ubicada en el barrio Carrasco .

De acuerdo a lo informado en primera instancia por el periodista Eduardo Preve y según pudo confirmar El Observador en base al parte policial de los hechos, el exlegislador blanco golpeó a su expareja con "un objeto en la cabeza, ocasionándole una lesión con sangrado" .

Al arribar allí, los oficiales policiales constataron los hechos y, en diálogo con la víctima, esta les informó que el altercado tuvo lugar a raíz de una discusión "por su hijo de 9 meses" .

Ante esto y en cierto momento, el político nacionalista le tiró un vaso a la fiscal, ocasionándole un corte en el labio.

Producto de esto, los oficiales procedieron a detener a Radiccioni, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía.