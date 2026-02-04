Dólar
/ Nacional / JUSTICIA

Justicia investiga a exdiputado blanco por denuncia de violencia doméstica presentada por su expareja

El dirigente del Partido Nacional fue detenido por este hecho y fue puesto a disposición de la Fiscalía

4 de febrero 2026 - 10:44hs
Captura de pantalla 2026-02-04 103027

La Justicia investiga un caso de violencia doméstica que involucra al exdiputado del Partido Nacional, Javier Radiccioni, y a la actual fiscal de Flagrancia de 10º Turno, Eliana Travers, según pudo confirmar El Observador con fuentes del caso.

El hecho ocurrió en horas de la noche de este martes, en una vivienda ubicada en el barrio Carrasco.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por el periodista Eduardo Preve y según pudo confirmar El Observador en base al parte policial de los hechos, el exlegislador blanco golpeó a su expareja con "un objeto en la cabeza, ocasionándole una lesión con sangrado".

Al arribar allí, los oficiales policiales constataron los hechos y, en diálogo con la víctima, esta les informó que el altercado tuvo lugar a raíz de una discusión "por su hijo de 9 meses".

Ante esto y en cierto momento, el político nacionalista le tiró un vaso a la fiscal, ocasionándole un corte en el labio.

Producto de esto, los oficiales procedieron a detener a Radiccioni, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Temas:

Justicia Violencia doméstica Partido Nacional

