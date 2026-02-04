Dólar
/ Nacional / ESTADOS UNIDOS

El único uruguayo que aparece en la lista de los fugitivos buscados por la DEA, ¿quién es?

Con un total de 550 nombres incluidos, solo un ciudadano oriundo de Montevideo integra la nómina elaborada por la agencia federal dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

4 de febrero 2026 - 11:38hs
DEA URUGUAYO

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) actualizó en 2026 la lista de los criminales fugitivos más buscados.

Con un total de 550 nombres incluidos, solo un ciudadano uruguayo integra la nómina elaborada por la agencia federal, creada en 1973 y dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

¿Quién es el único uruguayo que aparece en la lista de fugitivos más buscados por la DEA?

DEA
Sebastian Enrique Marset Cabrera

Sebastian Enrique Marset Cabrera

Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 35 años y oriundo de Montevideo, es el único uruguayo que figura en la lista de fugitivos buscados por la DEA en 2026.

Acusado por autoridades de distintos países de liderar una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero, la agencia estadounidense señala que también suele utilizar identidades falsas, como Luis Amorim Santon, Gabriel De Souza Beumer y Sebastián Marset Cabrera De Padua.

Sebastián Enrique Marset Cabrera

“Sebastián Marset es uno de los fugitivos más buscados en el Cono Sur de Sudamérica, acusado de delitos vinculados a la delincuencia organizada en Paraguay y Bolivia. El 7 de marzo de 2024, Marset también fue imputado en Estados Unidos por lavado de dinero, derivado del movimiento de ganancias del narcotráfico de su organización a través de instituciones financieras estadounidenses. En agosto de 2023, las autoridades bolivianas anunciaron una recompensa de 100.000 dólares por su captura”, precisó la DEA.

Sebastián Enrique Marset Cabrera

La oferta de recompensa surgió tras la Operación A Ultranza Py, considerada la mayor investigación contra el crimen organizado en la historia de Paraguay. La pesquisa vinculó a una red liderada por Marset con más de 16 toneladas de cocaína incautadas en Europa, incluyendo un cargamento de 11 toneladas en el puerto de Amberes en abril de 2021 y otro de 4,7 toneladas en Paraguay.

El operativo se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría Antidrogas de Paraguay (SIU-SENAD), el Ministerio del Interior de Uruguay, Europol y la oficina de la DEA en Asunción.

En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Marset. Washington también solicita que cualquier persona con conocimiento directo sobre actividades de narcotráfico, lavado de dinero o actos de violencia atribuidos al acusado se comunique con la línea de denuncia.

