/ Mundo / ESTADOS UNIDOS

Testamento de Jeffrey Epstein: revelan quienes eran los 44 herederos de la millonaria fortuna

Según los documentos, el magnate habría firmado el documento apenas dos días antes de su muerte, considerada un deceso autoinfligido.

4 de febrero 2026 - 12:33hs
Testamento de Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó los registros relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, el magnate financiero acusado de tráfico sexual.

Con más de 3 millones de páginas, 2000 videos y 180.000 imágenes, el operativo incluyó también el testamento del empresario, hallado sin vida el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Según los documentos, lo habría firmado apenas dos días antes de su muerte, considerada un deceso autoinfligido.

image
Rancho de Jeffrey Epstein en Nuevo México

Rancho de Jeffrey Epstein en Nuevo México

¿Qué dice el testamento de Jeffrey Epstein?

Con un patrimonio valuado en 288 millones de dólares, el testamento de Jeffrey Epstein estableció, entre otras pautas, la cesión de sus propiedades de lujo a 44 personas.

image
Karyna Shuliak y Jeffrey Epstein

Karyna Shuliak y Jeffrey Epstein

Según los archivos, a su última pareja conocida, Karyna Shuliak, el magnate le legó 50 millones de dólares. También planeaba cederle su extenso rancho Zorro, en Nuevo México; sus propiedades en Little Saint James y Great Saint James; y su apartamento en una de las zonas más exclusivas de París, cerca del Arco del Triunfo. Además, le habría dejado su inmueble en Palm Beach y su casa adosada en el elegante Upper East Side de Manhattan.

Shuliak también recibiría diamantes, incluido un anillo de casi 33 quilates, meticulosamente descrito, que el empresario declaró haberle regalado (según notas manuscritas en azul al margen) “con la intención de contraer matrimonio”.

image
La lujosa casa parisina de Jeffrey Epstein

La lujosa casa parisina de Jeffrey Epstein

A su abogado, Indyke, y a su contador, Kahn, planeaba dejarles 50 millones y 25 millones de dólares, respectivamente, según mostraron los documentos.

Por su parte, la socia de Epstein, Ghislaine Maxwell (quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual) recibiría 10 millones de dólares. Su hermano, Mark Epstein, otros 10 millones, al igual que su piloto de toda la vida, Larry Visoski.

Temas:

Jeffrey Epstein

