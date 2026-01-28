Dólar
/ Mundo / Colombia

Accidente de avión deja 15 muertos en Colombia, incluido un legislador

El vuelo operado por Satena, aerolínea estatal colombiana, despegó desde la ciudad fronteriza de Cúcuta para y tenía una duración de unos 23 minutos pero el avión perdió el contacto poco antes del aterrizaje

28 de enero 2026 - 21:04hs
Un accidente de avión dejó 15 muertos el miércoles en el noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, entre ellos un congresista y un candidato a la Cámara de Representantes, informó a la AFP la autoridad aérea.

El vuelo operado por Satena, aerolínea estatal colombiana, despegó desde la ciudad fronteriza de Cúcuta para y tenía una duración de unos 23 minutos pero el avión perdió el contacto poco antes del aterrizaje, alrededor del mediodía (17H00 GMT).

"No hay sobrevivientes", dijo a la AFP un funcionario de la Aeronáutica Civil Colombiana, autoridad encargada de la seguridad aérea en el país.

El avión siniestrado pertenecía a la aerolínea Satena.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran restos de fuselaje envueltos por arbustos.

El gobierno desplegó a la Fuerza Aérea para buscar el avión y recuperar los cuerpos en el lugar del accidente. Se trata de una zona montañosa de clima muy variable y con vastas áreas controladas por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La última localización de la aeronave se registró en la región del Norte de Santander que está entre 1.000 y 1.300 metros de altitud, según el rastreador de vuelos Flight Radar.

Entre las víctimas están el candidato a la Cámara Baja Carlos Salcedo y el congresista Diógenes Quintero, que ocupaba un curul de paz, posición especial surgida del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC para asegurar la representación parlamentaria de las víctimas del conflicto.

La AFP contactó a Searca, empresa propietaria del avión, según el Ministerio de Transporte, pero no quiso hacer comentarios sobre el siniestro.

La aeronave es un Beechcraft 1900, modelo estadounidense que puede alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 440 kilómetros por hora. Aún no se sabe la causa del accidente.

Colombia

