Nacional venció de visitante a Paisas de Colombia por los cuartos de final de la Champions League Américas, y llegará con ventaja a Paysandú

Nacional superó de visitante 97-94 a Paisas de Colombia en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Champions League Américas, estiró su invicto internacional y llegará con ventaja a la definición de la serie en Paysandú.
El partido fue parejo de principio a fin. Después de un primer tiempo que culminó 53-51 a favor de Nacional, el tricolor estiró la ventaja a cinco al final del tercer cuarto con un parcial de 26-23.
En el último chico Paisas creció y llegó a dar vuelta el marcador, pero Nacional fue más efectivo en los últimos minutos y se llevó el partido por tres puntos, con dos intentos de triples fallidos por parte del equipo colombiano cerca de la bocina.
Connor Zinaich fue la figura del tricolor con 17 puntos y 12 rebotes, junto a un Luciano Parodi que aportó 15 tantos y 4 asistencias. Del otro lado, Romario Roque despuntó en Paisas con 23 puntos.
Con esta victoria Nacional alcanzó los 13 partidos ganados de forma consecutiva en el plano internacional. Ganó de forma invicta la Liga Sudamericana de 2025 y no conoce la derrota en la actual Champions.
El único equipo que en los últimos años supera la actual racha de Nacional es Sesi Franca de Brasil que llegó a ganar 14 encuentros seguidos entre la Champions 2022-2023 que ganó con 10 triunfos más los primeros cuatro partidos de fase de grupos del mismo torneo en 2023-2024, en racha cortada por Obras Basket en un partido que se fue a alargue.
Nacional y Paisas volverán a enfrentarse por la serie de cuartos de final el próximo sábado 14 de marzo, a las 20:40 en el Estadio 8 de Junio de Paysandú. Si el tricolor gana pasa a semifinales, pero si los colombianos se llevan el partido la serie se definirá al otro día en el mismo recinto y a la misma hora.