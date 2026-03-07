Nacional venció de visitante a Paisas de Colombia por los cuartos de final de la Champions League Américas, y llegará con ventaja a Paysandú

Nacional superó de visitante 97-94 a Paisas de Colombia en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Champions League Américas , estiró su invicto internacional y llegará con ventaja a la definición de la serie en Paysandú.

El partido fue parejo de principio a fin . Después de un primer tiempo que culminó 53-51 a favor de Nacional, el tricolor estiró la ventaja a cinco al final del tercer cuarto con un parcial de 26-23.

En el último chico Paisas creció y llegó a dar vuelta el marcador , pero Nacional fue más efectivo en los últimos minutos y se llevó el partido por tres puntos , con dos intentos de triples fallidos por parte del equipo colombiano cerca de la bocina.

Connor Zinaich fue la figura del tricolor con 17 puntos y 12 rebotes , junto a un Luciano Parodi que aportó 15 tantos y 4 asistencias . Del otro lado, Romario Roque despuntó en Paisas con 23 puntos .

Con esta victoria Nacional alcanzó los 13 partidos ganados de forma consecutiva en el plano internacional. Ganó de forma invicta la Liga Sudamericana de 2025 y no conoce la derrota en la actual Champions.

El único equipo que en los últimos años supera la actual racha de Nacional es Sesi Franca de Brasil que llegó a ganar 14 encuentros seguidos entre la Champions 2022-2023 que ganó con 10 triunfos más los primeros cuatro partidos de fase de grupos del mismo torneo en 2023-2024, en racha cortada por Obras Basket en un partido que se fue a alargue.

Nacional y Paisas volverán a enfrentarse por la serie de cuartos de final el próximo sábado 14 de marzo, a las 20:40 en el Estadio 8 de Junio de Paysandú. Si el tricolor gana pasa a semifinales, pero si los colombianos se llevan el partido la serie se definirá al otro día en el mismo recinto y a la misma hora.