Qatar no se baja como posible sede de la Finalissima, tras el anuncio de Irán de que no atacará países vecinos

A falta de exactamente 20 días para la Finalissima entre Argentina y España , luego de que haya quedado suspendida momentáneamente el trofeo por lo conflictos bélicos que sufrió Qatar , la ciudad de Doha no se rinde y sueña con mantenerse como sede del evento, luego de que Irán anuncia que no atacará a los países vecinos.

En las últimas horas, Irán confirmó que no bombardeará más a los países vecinos de Medio Oriente y Qatar volvió a funcionar con normalidad, aunque advirtió que si recibe ataques responderá de la misma forma que antes.

Ante este escenario, la sede para la Finalissima sigue sin estar definida y en las próximas reuniones entre Conmebol y UEFA se debe decidir si se traslada el evento de Doha o no.

Los primeros aviones rumbo a Madrid comenzaron a despegar y la Liga de Qatar está próxima a reanudarse el próximo jueves, mientras que el espacio aéreo comercial ya está disponible.

Qatar conserva la esperanza de ser sede

El medio argentino Doble Amarilla informa que, con este panorama, Qatar y Doha se mantienen firme respecto al encuentro Mundial entre la Selección Argentina y la de España, cuyas entradas ya están agotadas y ambas selecciones con agendas definidas en Medio Oriente.

Cabe destacar que, además de la final entre el campeón de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024, la selección Argentina de Lionel Scaloni tenía pactado un partido amistoso con Qatar el 31 de marzo, mientras que la selección española enfrentará a Egipto en Emiratos Arabes el 30 de marzo.

1654185750723.webp Messi con la copa de la Finalissima AFP

En las próximas reuniones entre Conmebol y UEFA podría terminar de ratificar a Doha y Lusail, estadio donde se disputó la final del Mundial 2022, como el escenario del cruce entre campeones o se mudará la sede al Viejo Continente, siendo el estadio Olímpico de Roma como uno de los recintos que pican en punta.