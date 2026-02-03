Las autoridades desbarataron este martes una banda que excavaba un túnel en Ciudad Vieja sobre la calle Colón para robar un banco, según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a El Observador. El presidente Yamandú Orsi y el ministro del Interior, Carlos Negro, habían sido advertidos del caso el pasado 24 de diciembre por Inteligencia y seguían de cerca la investigación desde entonces.
Desbaratan banda que excavaba un túnel en Ciudad Vieja para robar un banco; hay ocho detenidos
El presidente Orsi y el ministro Carlos Negro seguían personalmente la investigación desde el 24 de diciembre, cuando fueron alertados por Inteligencia