/ CIUDAD VIEJA

Desbaratan banda que excavaba un túnel en Ciudad Vieja para robar un banco; hay ocho detenidos

El presidente Orsi y el ministro Carlos Negro seguían personalmente la investigación desde el 24 de diciembre, cuando fueron alertados por Inteligencia

3 de febrero 2026 - 17:08hs
Policía
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Las autoridades desbarataron este martes una banda que excavaba un túnel en Ciudad Vieja sobre la calle Colón para robar un banco, según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a El Observador. El presidente Yamandú Orsi y el ministro del Interior, Carlos Negro, habían sido advertidos del caso el pasado 24 de diciembre por Inteligencia y seguían de cerca la investigación desde entonces.

El ministro Negro brindará una conferencia en las próximas horas desde el lugar de los hechos. Por el operativo hay ocho detenidos que participaban en las excavaciones. Según pudo saber El Observador, algunos son extranjeros.

Noticia en desarrollo.

Temas:

Yamandú Orsi Ciudad Vieja

