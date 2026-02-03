Desbaratan banda que excavaba un túnel en Ciudad Vieja para robar un banco; hay ocho detenidos

Las autoridades desbarataron este martes una banda que excavaba un túnel en Ciudad Vieja sobre la calle Colón para robar un banco, según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a El Observador. El presidente Yamandú Orsi y el ministro del Interior, Carlos Negro, habían sido advertidos del caso el pasado 24 de diciembre por Inteligencia y seguían de cerca la investigación desde entonces.