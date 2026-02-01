Yamandú Orsi llegó a China y dio inicio a su visita oficial con una visita al museo del Partido Comunista

El presidente Yamandú Orsi , arribó este domingo a la República Popular China para dar comienzo a una visita oficial que tiene el objetivo de firmar distintos acuerdos y fortalecer los vínculos bilaterales con el país asiático. El mandatario permanecerá en territorio chino hasta el 7 de febrero .

La comitiva oficial, integrada por autoridades de gobierno y representantes del sector empresarial — que supera los 100 integrantes —, llegó a Beijing en las últimas horas.

A su arribo, el presidente fue recibido por el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Han Jun ; el embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong , y el embajador de Uruguay en China, Aníbal Cabral .

Durante la tarde, el presidente Orsi y la delegación realizó una recorrida por el Museo de Historia del Partido Comunista Chino .

En el marco de su visita oficial a China, el presidente Yamandú Orsi recorrió el Museo de Historia del Partido Comunista de China, en Beijing.



La delegación uruguaya fue recibida por el embajador de China en Uruguay y VM del Partido Comunista de China, Huang Yazhong, y por Wang…

Desde Presidencia destacaron que la exposición vista por Orsi y la delegación proponía un "recorrido integral por la trayectoria histórica del país, a través de miles de imágenes, reliquias culturales y recursos audiovisuales que combinan patrimonio, tecnología y memoria histórica".

"La delegación uruguaya pudo apreciar las distintas muestras y expresiones artísticas que forman parte de este espacio emblemático", explicaron en X.

Tras esta actividad, está previsto que la visita oficial continúe el lunes con actividades culturales y protocolares, entre ellas una visita al segmento Mutianyu de la Gran Muralla China, en horas de la mañana, y un recorrido por la Ciudad Prohibida por la tarde.

El punto central de la gira será el martes 3 de febrero, fecha en que se celebran los 38 años de relaciones bilaterales. Orsi será recibido con honores militares en el Gran Salón del Pueblo para una cumbre bilateral con el presidente Xi Jinping. Allí se firmarán acuerdos de cooperación y se celebrará un banquete oficial. La agenda política también incluye reuniones con el Primer Ministro y el Presidente de la Asamblea Nacional Popular.

Ese mismo día, el presidente Orsi colocará una ofrenda floral ante el Monumento a los Héroes Nacionales, en la plaza Tiananmen, y mantendrá reuniones con el primer ministro Li Qiang y con el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji, en el Gran Salón del Pueblo.

La agenda oficial se complementa con instancias de promoción comercial y cooperación académica y científica. En ese marco, la delegación empresarial participará en eventos organizados junto a Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, mientras que el mandatario encabezará visitas a universidades y centros de investigación en Beijing y Shanghái.

La visita concluirá el sábado 7 de febrero, con el retorno de la comitiva oficial desde Shanghái a Montevideo.

Las palabras de Orsi sobre su viaje a China

En una entrevista con la agencia de noticias china Xinhua, Orsi afirmó que espera que la visita oficial por el país asiático profundice las relaciones bilaterales y añada otro "ladrillo" al "edificio" de la amistad entre Uruguay y China.

"La historia ha demostrado que (la relación bilateral) es un edificio en construcción (...) en vez de ser bloques compactos y que se ponen de una vez, es ladrillo tras ladrillo, pieza tras pieza. Entonces, cada acuerdo que firmamos, o que han firmado los gobiernos anteriores, es parte del mismo edificio", manifestó.

En este sentido, el presidente destacó que, gracias al incansable esfuerzo de ambas partes, "los pasos siempre son de avance hacia una relación más estrecha".

Tras esto, marcó la importancia de "entender las diferencias como algo positivo" y "aferrarse" a los principios del "respeto" o del "multilateralismo", ya que eso "garantiza buenas relaciones a futuro también".

"Si hay algo que está clarísimo, que el mundo tiene que repensar y rediseñar, es la gobernanza global", apuntó en otro momento.

Después, se refirió a sus pasadas visitas a China y destacó "el avance en tecnología e innovación" del país. Sobre esto último, planteó que a Uruguay ese aspecto "le interesa mucho" porque es una de las salidas del país hacia el futuro. "Más innovación dedicada a la producción", reflexionó.

En otro momento del diálogo, el mandatario destacó el alto grado de complementariedad entre las estructuras económicas de Uruguay y China y señaló que los lazos comerciales y económicos bilaterales, cada vez más estrechos, reportan beneficios mutuos a ambos pueblos.