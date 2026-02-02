Dólar
Orsi dejó un mensaje escrito en su visita a la Ciudad Prohibida: "Es un honor poder ser parte de esta experiencia única"

La conocida como Ciudad Prohibida es un viejo palacio imperial en el centro de Beijing que funcionó como residencia para emperadores chinos de las dinastías Ming y Qing durante casi 500 años

2 de febrero 2026 - 11:44hs
El mensaje escrito de Yamandú Orsi

En su segundo día en China, el presidente de la República, Yamandú Orsi, visitó la Ciudad Prohibida —el antiguo palacio imperial chino— y dejó un mensaje escrito destacando su experiencia allí.

"Es un honor poder ser parte de esta experiencia única. Recorrer este magnífico lugar nos hace reconocer lo mucho que podemos hacer y la humildad que necesitamos para lograr la verdadera armonía. Gracias", expresó el mandatario.

La conocida como Ciudad Prohibida es un viejo palacio imperial en el centro de Beijing que funcionó como residencia para emperadores chinos de las dinastías Ming y Qing durante casi 500 años.

"Construido entre 1406 y 1420, el complejo actual consta de 980 edificios y ocupa una superficie de 72 hectáreas. Fue designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987", explicaron desde Presidencia.

Previo a su visita allí, Orsi junto a su comitiva estuvo en la mañana en el segmento de Mutianyu de la Gran Muralla China, situado a unos 73 kilómetros al noreste de Beijing.

Tras estos paseos y durante la mañana del martes, el presidente de la República mantendrá un encuentro bilateral con su par chino, Xi Jinping.

Tras la audiencia, ambos jefes de Estado firmarán varios acuerdos en diversas áreas entre Uruguay y China.

