Un shopping obtiene por primera vez la Marca País Uruguay: cuál es y qué implica para su negocio

En las últimas horas, Tres Cruces fue certificado como Marca País Uruguay , sello gestionado por Uruguay XXI, integrándose así a la comunidad de empresas que representan los valores, la identidad y la proyección internacional del país.

Con esta distinción, el complejo se convierte en el primer shopping del Uruguay en obtener esta licencia y accede a una plataforma de posicionamiento y visibilidad que fortalece su reputación y prestigio.

“Miles de personas pasan por Tres Cruces cada día y, para muchos, es la puerta de entrada a Montevideo y al país. Ser parte de Marca País reconoce ese rol que tenemos como espacio de conexión entre personas, ciudades y experiencias , y nos impulsa a seguir mejorando nuestros servicios y proyectando a Uruguay desde este punto clave de movilidad, cultura e innovación con propósito ”, sostuvo Marcelo Lombardi, gerente general de Tres Cruces.

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En ese sentido, el ejecutivo destacó que el complejo recibe cerca de 23 millones de visitas al año, de las cuales alrededor de un 10% proviene del exterior.

El público internacional, detalló, es principalmente de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, pero también personas de todo el mundo que llegan a través de ciudades como Buenos Aires. En muchos casos, Montevideo no es su destino principal, sino una escala en su itinerario, donde utilizan los servicios de la terminal.

“Nuestro rol es ofrecer el mejor servicio posible, con una amplia variedad de propuestas comerciales y de servicios, para atender ese tráfico que se genera a partir de otras vías de promoción”, sostuvo sobre el rol de la terminal como entrada al país.

Además, el ejecutivo destacó la atracción de marcas internacionales y la importancia de promocionar al país en su conjunto para captar inversiones.

“Por el trabajo que realiza Uruguay en su conjunto, pero también Uruguay XXI como agencia de promoción, hoy las marcas están llegando, eso es parte de un trabajo de mucho tiempo. Las marcan miran primero el país y después la ubicación dentro del país”, indicó Lombardi en diálogo con Café y Negocios.

En la ocasión, Mariana Ferreira, directora ejecutiva de Uruguay XXI, destacó que Marca País reconoce a organizaciones que cumplen estándares vinculados al origen, la gestión, la sostenibilidad y la capacidad de proyectar al país en el exterior.

“Cada nueva empresa licenciada se suma como embajadora de esos valores y contribuye a fortalecer la reputación internacional de Uruguay y es un placer darle la bienvenida a este grupo a Tres Cruces”, señaló.

Lo que se viene en el centro comercial

_LCM7754 Marcelo Lombardi, gerente general de Tres Cruces Leonardo Carreño - FocoUy

Hace un año, el directorio de Gralado S.A. (Tres Cruces) aprobó un proyecto de ampliación del centro comercial y del área de estacionamiento, con una inversión estimada de US$ 11.212.584.

Según explicaron en su momento desde la terminal, la presentación de este proyecto de ampliación surgió del interés comercial de que más marcas ingresen al centro comercial, donde existía una demanda insatisfecha de espacio.

Ahora, en diálogo con Café y Negocios, el gerente general adelantó que actualmente hay tres ampliaciones en curso. Una de ellas está casi terminada y pronta para comenzar las obras de interiorismo, con apertura estimada para julio, correspondiente a la marca europea Kiabi.

Además, entre octubre y noviembre se prevé la incorporación de otras tres marcas: el gimnasio Smart Fit, la marca Jysk y Decathlon.

También está previsto un crecimiento del área de estacionamiento, cuyas obras comenzarían una vez que se obtengan las autorizaciones de la IM.