La tienda de fast fashion uruguaya que planea abrir 20 locales en Argentina para 2027 y mira el sur de Brasil para continuar su expansión

La empresa uruguaya textil Indian comenzó su expansión internacional en 2016 al desembarcar con su primera tienda en Asunción, Paraguay. Tras consolidar su presencia en ese destino fue por más.

El primer indicador de que el destino natural de expansión de Indian era Argentina lo dieron los propios clientes con el éxito de sus locales en Colonia y Punta del Este de donde los argentinos se llevaban prendas y pedían la presencia del local en su país.

Finalmente, en 2024, ese salto se concretó e Indian se instaló en la esquina porteña de Avenida Florida y Tucumán.

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Pero, en este 2026, la compañía de fast fashion (o moda rápida) decidió apretar el acelerador de su expansión internacional. “Empezamos a proyectar la expansión de forma más ambiciosa”, señaló a Café y Negocios la gerenta de Marketing del grupo Chic Parisien, Cecilia Paolino .

Así es como las nueve tiendas que hoy tiene la firma en el vecino país pasarán a ser 20 para 2027.

Además de la presencia física del grupo Chic Parisien en Argentina y Paraguay, la grifa de retail llega con sus prendas a distintos mercados globales a través de su canal de trading Badonel que tiene oficinas en India, Bangladesh, China y Vietnam y producción en más de 20 fábricas aliadas. Por este modelo de negocios otras marcas adquieren prendas de Indian que se comercializan en otros mercados como México, Chile y Brasil.

“En Uruguay tenemos un equipo de diseño de producto que es el encargado de armar las colecciones, quienes las piensan y viajan a las principales capitales de la moda para traer las tendencias e incorporarlas a nuestro mercado”, apuntó Paolino.

Bueno, de ahí se produce un porcentaje más para lo que es Argentina.

TIENDA FLORIDA CABA-16

Los resultados de la expansión

“Hoy Uruguay es nuestro principal mercado, sin lugar a dudas, porque tenemos más de 40 tiendas en todo el país, pero Argentina tiene un peso muy importante en la facturación”, reveló Paolino y apuntó que su facturación en Argentina equivale al 50% de lo que se genera en Uruguay.

“El plan es alcanzar un equilibrio en ambos países, llegar a un 50- 50”, subrayó la referente de Marketing.

Uno de sus caballitos de batalla para lograr este objetivo, además de la presencia física, es el canal online. “Nuestro e-commerce es como una tienda más. Acá en Uruguay está dentro de las mejores tiendas en cuanto a facturación. Y en Argentina estamos proyectando lo mismo”, remarcó Paolino.

A futuro la firma concentra su expansión hacia Argentina, pero también espera “mejorar nuestros metros cuadrados en Paraguay”, mientras mira a otro gigante de la región: “Se mira mucho el sur brasileño, por ahora son miradas”, indicó.

“La realidad es que nosotros somos número uno en primeros precios y lideramos en eso específicamente. Tenemos el diferencial de tener tendencias a precios accesibles, hoy eso no es común”, destacó Paolino y se refirió también a la gran variedad de productos característica de este tipo de formato de fast fashion.”Todas las semanas están ingresando nuevas propuestas”.

Consultada acerca de cómo impacta el auge de la moda sostenible en un negocio que tiene como pilar la venta a gran escala, Paolino reafirmó: “La verdad no lo hemos notado, pero como marca te tenés que aggiornar a todo”. En este sentido apuntó que cuentan con prendas de algodón reciclado, como por ejemplo tote bags. “No es la totalidad de nuestra producción, sin lugar a dudas, son pequeñas cosas que nos ayudan a aggiornarnos con la sostenibilidad, que no solo pasa por la propuesta de producto”, remarcó la referente de Indian que atiende esta vertical mediante su flota de transporte eléctrico y como parte de su política de responsabilidad empresarial con políticas de reciclaje.