/ Mundo / Irán

Jerarca militar de Irán avisa a EEUU e Israel: el ejército está "plenamente preparado"

El jefe del ejército de Irán, Amir Hatami, avisó este sábado a Estados Unidos e Israel de que sus fuerzas están en alerta máxima

31 de enero 2026 - 12:09hs
Irán: fotografía proporcionada por la presidencia iraní muestra a miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

Irán: fotografía proporcionada por la presidencia iraní muestra a miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

IRANIAN PRESIDENCY / AFP (archivo)

El jefe del ejército de Irán, Amir Hatami, avisó este sábado 31 de enero a Estados Unidos e Israel de que sus fuerzas están en alerta máxima, tras el voluminoso despliegue de buques de guerra de esa nación norteamericana en el Golfo.

El comandante enfatizó que la tecnología nuclear de la república islámica "no se puede eliminar", en respuesta a las presiones del presidente estadounidense Donald Trump, que exige a Irán negociar un acuerdo sobre su programa atómico si quiere librarse de un ataque.

Amenaza de ataque militar de EEUU a Irán

Trump ha blandido la amenaza de un ataque militar desde la campaña represiva con la que las autoridades iraníes respondieron a una ola de protestas antirrégimen, que según varias oenegés ha dejado miles de muertos.

"Si el enemigo comete un error, no tengan duda de que pondrá en riesgo su propia seguridad, la seguridad de la región, y la seguridad del régimen sionista", declaró Hatami, según la agencia oficial de noticias IRNA.

Y agregó que las fuerzas armadas de Irán están "plenamente preparadas".

Estados Unidos ha enviado a Oriente Medio a una fuerza naval de ataque, liderada por el portaviones "USS Abraham Lincoln".

El despliegue hace temer una confrontación directa con Irán, que ha avisado reiteradamente de que en ese caso responderá disparando misiles a las bases norteamericanas en Oriente Medio, y atacando a sus aliados, en particular Israel.

El viernes, Trump aseveró que Teherán quiere "llegar a un acuerdo" para evitar una intervención militar norteamericana.

El canciller iraní, Abás Araqchi, dijo que su país está dispuesto a negociar sobre su programa atómico "en pie de igualdad", que no bajo amenaza, y matizó que "nunca" accederá a negociar sobre sus capacidades en materia de misiles y defensa.

Estados Unidos, Israel y varias potencias occidentales aseguran que el programa nuclear iraní tiene el objetivo de alcanzar la bomba atómica, cosa que Teherán niega.

Washington ya atacó tres plantas nucleares iraníes el 22 de junio, como parte de una guerra de 12 días entre Israel e Irán.

Los ataques israelíes apuntaron por entonces a numerosos objetivos militares, y mataron a altos mandos de las fuerzas iraníes y a científicos del programa atómico.

"La ciencia y tecnología nucleares de la República Islámica de Irán no se pueden eliminar, aunque los científicos y los hijos de esta nación mueran como mártires", dijo a propósito Amir Hatami, citado por la agencia IRNA.

Ejercicios iraníes en el estrecho de Ormuz

El viernes, el mando central estadounidense (CENTCOM) dijo que los Guardianes de la Revolución iraníes, el ejército ideológico del régimen, efectuarán "un ejercicio naval de dos días con fuego real" en el estrecho de Ormuz, un punto muy delicado por el que transita el gas licuado y el petróleo procedente del Golfo.

En un comunicado, el CENTCOM aconsejó a los Guardianes que se abstengan de "cualquier comportamiento poco seguro y poco profesional cerca de fuerzas norteamericanas".

Estados Unidos catalogó a los Guardianes como organización terrorista en 2019, bajo el primer mandato de Trump.

Una iniciativa que la Unión Europea secundó este mismo jueves, y a la que Irán respondió airadamente, prometiendo una respuesta.

Fuente: AFP

Temas:

Irán EEUU Israel Guerra

