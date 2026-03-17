Justicia emplazó al conductor del auto que atropelló y mató a un adolescente de 14 años en Aires Puros

La Justicia emplazó al hombre de 43 años que conducía el auto que atropelló y mató al adolescente de 14 años durante la noche del lunes en Montevideo .

Cuando la familia del menor llegó al lugar, la discusión escaló y la Policía debió intervenir con balas de goma para contener los incidentes. Ahora estará a la orden hasta que los fiscales lo requieran, según confirmó El Observador.

El menor fallecido pertenecía a las divisiones juveniles de Rampla Juniors , al igual que otros dos adolescentes que presenciaron el hecho. Los investigadores esperan por las pericias fundamentales, como por ejemplo accidentología vial , para pedir la imputación del conductor , informó en primera instancia el diario El País.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO Adolescente de 14 años murió en un accidente de tránsito en Aires Puros: la Policía tuvo que usar balas de goma para controlar incidentes

FÚTBOL URUGUAYO Luto en Rampla Juniors por la muerte del adolescente de 14 años en el accidente de tránsito en Aires Puros, quien jugaba en sus formativas

El menor de edad se había bajado de un ómnibus en las calles Batlle y Ordóñez y Arechavaleta, barrio de Aires Puros , durante la pasada noche. Cuando se disponía a cruzar la calle, fue atropellado por el auto en cuestión .

Luego los familiares del adolescente llegaron al lugar y empezó una discusión con el conductor, que escaló y ocasionó que la Policía debiera intervenir.

En el operativo la Policía debió utilizar balas de goma para disuadir los incidentes y enviar un camión blindado a la zona. El adolescente fallecido estaba con otros dos juveniles de Rampla que presenciaron el hecho, la madre de uno de ellos contó los momentos de tensión que vivió junto a su hijo.

"Venían los tres en el mismo ómnibus y Santiago –el adolescente que murió– se bajó, cada uno iba para su casa", contó esta madre en diálogo con Subrayado de Canal 10. La mujer narró que su hijo le dijo: "Cuando miro para atrás veo el auto a toda velocidad y veo como (Santiago) volaba por los aires, también veo cuando cayó en el piso".

"Nunca vi mi hijo así", agregó la mujer. "Los familiares –del adolescente que murió– ante esta situación querían agarrar a la persona que lo atropelló. Ahí se generaron los disturbios, la Policía tiró, fue una balacera total. Mi hijo estaba en el piso ya desmayado, traté de cubrirlo con mi cuerpo", según el relato de esta madre.

El club Rampla Juniors lamentó la muerte de su juvenil de 14 años y aseguró que acompañará a la familia y amigos del joven.