Facundo Torres llegó a su nuevo club, Austin FC de la MLS de Estados Unidos y tuvo un gran recibimiento de los hinchas; mirá el video

El extremo de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, ya entrenó con sus flamantes compañeros

4 de febrero 2026 - 13:53hs
Facundo Torres con los hinchas de Austin FC, su nuevo club en Estados Unidos

Facundo Torres con los hinchas de Austin FC, su nuevo club en Estados Unidos

Facundo Torres, el exfutbolista de Peñarol y Palmeiras, entre otros, arribó a su nuevo club, Austin FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en las últimas horas y tuvo un gran recibimiento de parte de algunos hinchas de la nueva institución a la que va a defender.

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, volverá a jugar en la Major League Soccer (MLS), ya que lo había hecho en Orlando City.

Llega Luis Angulo y se confirmó la ausencia del jugador fundamental que no tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el debut de la Liga AUF Uruguaya ante Montevideo City Torque

El emotivo mensaje que compartió Sebastián Coates al cumplirse cinco años de la muerte de su amigo, el Morro García

El recibimiento a Torres

Facundo Torres arribó en las últimas horas a Austin, en el estado de Texas, para defender al club de esa ciudad.

Según los informes provenientes de Estados Unidos, el extremo fue transferido en US$ 10 millones.

20260204 Facundo Torres fue recibido por una gran cantidad de hinchas de Austin FC, su nuevo club en Estados Unidos
Facundo Torres fue recibido por una gran cantidad de hinchas de Austin FC, su nuevo club en Estados Unidos

Facundo Torres fue recibido por una gran cantidad de hinchas de Austin FC, su nuevo club en Estados Unidos

Facundo Torres ya entrenó con sus nuevos compañeros pensando en el inicio de lo que será una nueva temporada de la MLS.

El club lo recibió también en redes sociales.

