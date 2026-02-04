Facundo Torres llegó a su nuevo club, Austin FC de la MLS de Estados Unidos y tuvo un gran recibimiento de los hinchas; mirá el video

Facundo Torres con los hinchas de Austin FC, su nuevo club en Estados Unidos

Facundo Torres, el exfutbolista de Peñarol y Palmeiras, entre otros, arribó a su nuevo club, Austin FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en las últimas horas y tuvo un gran recibimiento de parte de algunos hinchas de la nueva institución a la que va a defender.

Como informó Referí el pasado 16 de enero, causó sorpresa que Palmeiras lo negociara, sobre todo, teniendo en cuenta que había cumplido una buena temporada.

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, volverá a jugar en la Major League Soccer (MLS), ya que lo había hecho en Orlando City.

El recibimiento a Torres

Facundo Torres arribó en las últimas horas a Austin, en el estado de Texas, para defender al club de esa ciudad.

Según los informes provenientes de Estados Unidos, el extremo fue transferido en US$ 10 millones.

Facundo Torres ya entrenó con sus nuevos compañeros pensando en el inicio de lo que será una nueva temporada de la MLS.

El club lo recibió también en redes sociales.