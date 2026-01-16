Sorpresa: la decisión de Palmeiras de vender la ficha de Facundo Torres, jugador de la selección uruguaya; mirá su destino

Facundo Torres no seguirá en Palmeiras de Brasil por lo que informan distintos medios de ese país, en lo que es una sorpresa teniendo en cuenta que el extremo ex Peñarol tuvo un buen rendimiento en la temporada que terminó.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, volverá a jugar en la Major League Soccer (MLS), según se informa.

Facundo Torres jugará en Austin FC de la MLS de Estados Unidos, por lo que regresa al fútbol de ese país.

Según los informes provenientes de Brasil, el extremo será transferido en US$ 10 millones.

ESPAÑA Los elogios para Cristhian Stuani no paran en España: llegó a los 300 partidos con Girona y los hinchas quieren que el club le haga una estatua en el estadio

PEÑAROL La enigmática foto que subió Peñarol de un jugador, sin nombrarlo, con un tatuaje: "De bandera la ilusión"

Antes de llegar al club paulista, el futbolista jugó desde 2022 en Orlando City, con el que fue campeón de la US Open Cup de ese año, y a su vez, integró el equipo ideal de la Concachampions en 2024. Este club se quedó con el 15% de su ficha.

Disputó 61 partidos el año pasado con Palmeiras, anotando 10 goles y brindando cinco asistencias.

Con los paulistas, jugó solamente en la temporada 2025 y alternó suplencias con titularidades al mando del portugués Abel Ferreira.

Cabe recordar que perdieron la final de la Copa Libertadores de América del año pasado con Flamengo.