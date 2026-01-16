Sorpresa: la decisión de Palmeiras de vender la ficha de Facundo Torres, jugador de la selección uruguaya; mirá su destino

Facundo Torres no seguirá en Palmeiras de Brasil por lo que informan distintos medios de ese país, en lo que es una sorpresa teniendo en cuenta que el extremo ex Peñarol tuvo un buen rendimiento en la temporada que terminó.
El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, volverá a jugar en la Major League Soccer (MLS), según se informa.
El futuro de Facundo Torres
Facundo Torres jugará en Austin FC de la MLS de Estados Unidos, por lo que regresa al fútbol de ese país.
Según los informes provenientes de Brasil, el extremo será transferido en US$ 10 millones.
Antes de llegar al club paulista, el futbolista jugó desde 2022 en Orlando City, con el que fue campeón de la US Open Cup de ese año, y a su vez, integró el equipo ideal de la Concachampions en 2024. Este club se quedó con el 15% de su ficha.
Disputó 61 partidos el año pasado con Palmeiras, anotando 10 goles y brindando cinco asistencias.
Con los paulistas, jugó solamente en la temporada 2025 y alternó suplencias con titularidades al mando del portugués Abel Ferreira.
Cabe recordar que perdieron la final de la Copa Libertadores de América del año pasado con Flamengo.