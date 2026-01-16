Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La enigmática foto que subió Peñarol de un jugador, sin nombrarlo, con un tatuaje: "De bandera la ilusión"

Los carboneros hicieron una especie de juego para ver de quién era ese dibujo en un muslo

16 de enero 2026 - 18:54hs
El tatuaje de Washington Aguerre que mostró Peñarol en la presentación de su nueva camiseta

El tatuaje de Washington Aguerre que mostró Peñarol en la presentación de su nueva camiseta

Peñarol entrenó este viernes por la tarde pensando en lo que será el partido de este sábado a la hora 22.15 contra River Plate argentino en lo que será su debut en la Serie Río de la Plata, a jugarse en el Estadio Domingo Burgueño de la ciudad de Maldonado.

El jugador enigmático de Peñarol

Peñarol presentó este jueves lo que será su nueva camiseta para la temporada 2026, y utilizó como modelos a Abel Hernández y a Washington Aguerre.

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

El equipo de Peñarol que paró Diego Aguirre para jugar contra River Plate argentino; mirá a quién eligió de golero y de número "9"

Cristhian Stuani firmó un nuevo gol para Girona y lo celebra ante Valladolid, ya que se salvaron del descenso de LaLiga de España
ESPAÑA

Los elogios para Cristhian Stuani no paran en España: llegó a los 300 partidos con Girona y los hinchas quieren que el club le haga una estatua en el estadio

Ambos serán titulares en el partido de este sábado contra River Plate argentino, según lo que publicó Referí.

Horas después de lo que fue la presentación de la camiseta, desde Peñarol subieron una fotografía sin nombre del futbolista, en la que solo le muestran la pierna derecha y un tatuaje con un hincha llevando la bandera del club.

"De bandera la ilusión", escribieron, nada más.

No fue hasta que Washington Aguerre la publicó también en sus redes, que se supo de quién se trataba.

Es un tatuaje que tiene el arquero aurinegro en su muslo derecho desde hace algunos años.

Temas:

Peñarol Washington Aguerre Abel Hernández River Plate Serie Río de La Plata Diego Aguirre

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Laxalt y su hobbie por los autos
PEÑAROL

El hobbie de Diego Laxalt, el nuevo jugador de Peñarol: fanático de los autos, tiene una colección de clásicos, ha concurrido a la Fórmula 1 y recibió un regalo especial de Santiago Urrutia

Derechos de TV del fútbol uruguayo: la firma de los contratos con las nueve empresas, los primeros ingresos, un préstamo bancario y el fair play financiero
TEMPORADA 2026

Derechos de TV del fútbol uruguayo: la firma de los contratos con las nueve empresas, los primeros ingresos, un préstamo bancario y el fair play financiero

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

El equipo de Peñarol que paró Diego Aguirre para jugar contra River Plate argentino; mirá a quién eligió de golero y de número "9"

Diego Laxalt
PEÑAROL

Las posiciones en las que Diego Aguirre utilizará a Diego Laxalt en Peñarol para aprovechar el valor de su polifuncionalidad

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos