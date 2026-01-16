La enigmática foto que subió Peñarol de un jugador, sin nombrarlo, con un tatuaje: "De bandera la ilusión"

El tatuaje de Washington Aguerre que mostró Peñarol en la presentación de su nueva camiseta

Peñarol entrenó este viernes por la tarde pensando en lo que será el partido de este sábado a la hora 22.15 contra River Plate argentino en lo que será su debut en la Serie Río de la Plata, a jugarse en el Estadio Domingo Burgueño de la ciudad de Maldonado.

Los carboneros, a su vez, cerraron esta misma jornada a su octava alta, con la llegada de Diego Laxalt, quien firmó contrato por un año con la posibilidad de extenderlo a dos.

Los restantes siete, hasta ahora, son Abel Hernández, Franco Escobar, Washington Aguerre, Sebastián Britos, Facundo Batista, Gastón Togni, y Lucas Ferreira , más la renovación de Matías Arezo, quien firmó su nuevo vínculo, como informó Referí.

Peñarol presentó este jueves lo que será su nueva camiseta para la temporada 2026, y utilizó como modelos a Abel Hernández y a Washington Aguerre.

Ambos serán titulares en el partido de este sábado contra River Plate argentino, según lo que publicó Referí.

Horas después de lo que fue la presentación de la camiseta, desde Peñarol subieron una fotografía sin nombre del futbolista, en la que solo le muestran la pierna derecha y un tatuaje con un hincha llevando la bandera del club.

"De bandera la ilusión", escribieron, nada más.

No fue hasta que Washington Aguerre la publicó también en sus redes, que se supo de quién se trataba.

Es un tatuaje que tiene el arquero aurinegro en su muslo derecho desde hace algunos años.