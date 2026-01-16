Dólar
Diego Laxalt fue presentado en Peñarol y llegó "al más grande de Uruguay"

El exfutbolista de la selección uruguaya del Maestro Tabárez en el Mundial de Rusia 2018, ya posó con la camiseta carbonera

16 de enero 2026 - 14:59hs
Diego Laxalt firmó contrato con Peñarol y ya posó con su camiseta

Diego Laxalt ya es nuevo jugador de Peñarol y este viernes, el club lo presentó en sus redes sociales con la camiseta aurinegra. El futbolista firmó un contrato de un año con la chance de extenderlo por dos.

Peñarol lo presentó en sus redes

Peñarol presentó este viernes por la tarde a su nueva figura, Diego Laxalt.

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

El equipo de Peñarol que paró Diego Aguirre para jugar contra River Plate argentino; mirá a quién eligió de golero y de número "9"

Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA
MUNDIAL 2026

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, visitará Uruguay; mirá cuándo y dónde lo podrás ver

El futbolista posó con la camiseta de Peñarol y jugará al menos toda la temporada 2026 con el equipo de Diego Aguirre.

Cabe recordar que en marzo de 2022, durante el primer período de Ignacio Ruglio, ya hubo interés de contratar a Diego Laxalt, pero no se llegó a un acuerdo.

A su vez, el propio Diego Aguirre ya lo había pedido en 2023, cuando retornó al club.

Si se toman en cuenta las altas, hasta el momento firmaron sus contratos Abel Hernández, Franco Escobar, Washington Aguerre, Sebastián Britos, Facundo Batista, Gastón Togni, Lucas Ferreira y Diego Laxalt, más la renovación de Matías Arezo, quien firmó su nuevo vínculo, como informó Referí.

"¡Bienvenido Diego al más grande de Uruguay!", escribieron desde los aurinegros.

Así lo presentó Peñarol:

