Diego Laxalt fue presentado en Peñarol y llegó "al más grande de Uruguay"

Diego Laxalt firmó contrato con Peñarol y ya posó con su camiseta

Diego Laxalt ya es nuevo jugador de Peñarol y este viernes, el club lo presentó en sus redes sociales con la camiseta aurinegra. El futbolista firmó un contrato de un año con la chance de extenderlo por dos.

Los aurinegros esperaban la respuesta del jugador de 32 años , quien le dio el sí este jueves por la tarde, según confirmaron a Referí desde el entorno del mundialista con la selección uruguaya en Rusia 2018.

Laxalt, quien no disputa un partido desde mayo de 2025, puede jugar en varias posiciones, ya que lo hizo como volante, lateral derecho e incluso extremo.

Peñarol presentó este viernes por la tarde a su nueva figura, Diego Laxalt.

El futbolista posó con la camiseta de Peñarol y jugará al menos toda la temporada 2026 con el equipo de Diego Aguirre.

Cabe recordar que en marzo de 2022, durante el primer período de Ignacio Ruglio, ya hubo interés de contratar a Diego Laxalt, pero no se llegó a un acuerdo.

A su vez, el propio Diego Aguirre ya lo había pedido en 2023, cuando retornó al club.

Si se toman en cuenta las altas, hasta el momento firmaron sus contratos Abel Hernández, Franco Escobar, Washington Aguerre, Sebastián Britos, Facundo Batista, Gastón Togni, Lucas Ferreira y Diego Laxalt, más la renovación de Matías Arezo, quien firmó su nuevo vínculo, como informó Referí.

"¡Bienvenido Diego al más grande de Uruguay!", escribieron desde los aurinegros.

Así lo presentó Peñarol: