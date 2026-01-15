Dólar
PEÑAROL

Diego Laxalt jugará en Peñarol: se confirmó el pase del lateral izquierdo a los carboneros tras llegar a un acuerdo en el contrato

Los aurinegros esperaba la respuesta del jugador de 32 años, quien dio el sí este jueves por la tarde

15 de enero 2026 - 13:28hs
Diego Laxalt
Diego Laxalt AFP

El lateral izquierdo Diego Laxalt y Peñarol llegaron a un acuerdo y el futbolista es nuevo jugador de los carboneros en la temporada 2026, en la que se concretará su regreso al fútbol uruguayo tras una extensa carrera en el exterior.

Según comentó una fuente del club a Referí, Peñarol quería un contrato que no sea muy extenso en la primera temporada, pero tanto él como su representante, pretendían uno a largo plazo. Esa era una de las diferencias en la negociación.

Finalmente hubo acuerdo y el contrato será por un año con opción a otro.

0024362670.webp
Diego Laxalt
Diego Laxalt

Se espera que en las próximas horas firme el contrato y sea presentando en las redes sociales.

El lateral se sumará al plantel de Diego Aguirre en un puesto en el que juega el capitán Maximiliano Olivera.

Laxalt, que no disputa un partido desde mayo de 2025, puede jugar en varias posiciones, ya que lo hizo como volante, lateral derecho e incluso extremo.

En 2018 tomó parte del Mundial de Rusia con la selección uruguaya comandada por el Maestro Óscar Tabárez que terminó en el quinto lugar.

0027500861.webp
Laxalt en un mano a mano con Mbappé
Laxalt en un mano a mano con Mbappé

Cabe recordar que en marzo de 2022, durante el primer período de Ignacio Ruglio, ya hubo interés de contratar a Diego Laxalt, pero no se llegó a un acuerdo.

Una carrera con mucho recorrido internacional

Laxalt comenzó a jugar profesionalmente en la temporada 2012-13 en Defensor Sporting, club en el que realizó las divisiones formativas.

Su muy buen nivel lo llevó directamente a Bologna de Italia, que luego lo prestó a Empoli y de allí, pasó a Genoa.

000_1TC4P6.webp
Diego Laxalt siguiendo a Cristiano Ronaldo
Diego Laxalt siguiendo a Cristiano Ronaldo

La sorpresa mayor se dio en 2018-19 cuando fue contratado por Milan, en el que jugó 20 partidos en su primera temporada, luego fue cedido a Torino, y a su regreso, alternó muy poco.

También defendió a Celtic Glasgow, uno de los grandes de Escocia e histórico de Europa, y a Dinamo Moscú de Rusia, su último equipo.

