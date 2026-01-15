Diego Laxalt jugará en Peñarol: se confirmó el pase del lateral izquierdo a los carboneros tras llegar a un acuerdo en el contrato
Los aurinegros esperaba la respuesta del jugador de 32 años, quien dio el sí este jueves por la tarde
15 de enero 2026 - 13:28hs
Diego Laxalt AFP
El lateral izquierdo Diego Laxalt y Peñarol llegaron a un acuerdo y el futbolista es nuevo jugador de los carboneros en la temporada 2026, en la que se concretará su regreso al fútbol uruguayo tras una extensa carrera en el exterior.
Según comentó una fuente del club a Referí, Peñarol quería un contrato que no sea muy extenso en la primera temporada, pero tanto él como su representante, pretendían uno a largo plazo. Esa era una de las diferencias en la negociación.
Finalmente hubo acuerdo y el contrato será por un año con opción a otro.