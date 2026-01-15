Copa de la Liga AUF: Nacional y Peñarol ya conocen sus rivales de cuartos de final y día, hora y cancha de sus partidos; mirá los detalles
Este miércoles se jugaron los dos últimos partidos de la primera fase de octavos de final con triunfos de Cerro Largo y Racing; mirá los detalles
15 de enero 2026 - 7:38hs
Copa de la Liga AUF
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Cuartos de final de la Copa de la Liga AUF
La Copa de la Liga AUF ya tiene definido sus cruces de cuartos de final y se confirmaron los detalles de los partidos, con día, hora y cancha, de la instancia en la que Nacional y Peñarol buscarán llegar a la semifinal.
Triunfos de Cerro Largo y Racing
Este miércoles se jugaron los dos últimos partidos de la primera fase de octavos de final.
A primera hora en el Estadio Charrúa, Cerro Largo le ganó 3-2 a Montevideo City Torque en un vibrante partido con sus cinco goles anotados en la primera mitad.
Con el triunfo, el equipo de Danielo Núñez será rival de Nacional en cuartos de final.
Luego, a segunda hora pero en el Parque Viera, Racing le ganó 2-1 a Cerro en un encuentro que tuvo las principales emociones en el segundo tiempo.
La victoria colocó a los de Sayago como rivales de Peñarol en la próxima instancia.
De esa forma, quedaron definidos los cruces de cuartos de final de Copa de la Liga AUF con los siguientes enfrentamientos: Nacional vs Cerro Largo, Boston River vs Albion, Juventud vs Progreso y Peñarol vs Racing.