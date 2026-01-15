Copa de la Liga AUF: Nacional y Peñarol ya conocen sus rivales de cuartos de final y día, hora y cancha de sus partidos; mirá los detalles

Cuartos de final de la Copa de la Liga AUF

La Copa de la Liga AUF ya tiene definido sus cruces de cuartos de final y se confirmaron los detalles de los partidos, con día, hora y cancha, de la instancia en la que Nacional y Peñarol buscarán llegar a la semifinal.

Este miércoles se jugaron los dos últimos partidos de la primera fase de octavos de final.

A primera hora en el Estadio Charrúa, Cerro Largo le ganó 3-2 a Montevideo City Torque en un vibrante partido con sus cinco goles anotados en la primera mitad.

Con el triunfo, el equipo de Danielo Núñez será rival de Nacional en cuartos de final .

Luego, a segunda hora pero en el Parque Viera, Racing le ganó 2-1 a Cerro en un encuentro que tuvo las principales emociones en el segundo tiempo.

La victoria colocó a los de Sayago como rivales de Peñarol en la próxima instancia.

Cuartos de final de la Copa de la Liga AUF

De esa forma, quedaron definidos los cruces de cuartos de final de Copa de la Liga AUF con los siguientes enfrentamientos: Nacional vs Cerro Largo, Boston River vs Albion, Juventud vs Progreso y Peñarol vs Racing.

Las series se juegan a partido único con penales en caso de igualdad en los 90 minutos.

Día, hora y cancha de los partidos de cuartos de final de la Copa de la Liga AUF

Los partidos de cuartos de final se jugarán en el siguiente orden, según comunicó la AUF.

Partido Día Hora Cancha Nacional vs Cerro Largo Sábado 17 de enero 20:00 Parque Saroldi Boston River vs Albion Domingo 18 de enero 19:00 Parque Palermo Juventud vs Progreso Domingo 18 de enero 21:30 Parque Saroldi Peñarol vs Racing Lunes 19 de enero 21:30 Parque Viera

¿Dónde ver los partidos de la Copa de la Liga AUF?

Los partidos se pueden ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior