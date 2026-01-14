Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Agustín Rogel cerca de regresar a Nacional, que lo tiene entre las opciones de fichajes para reforzar la defensa

Nacional y el jugador tendrán una reunión este miércoles y puede cerrarse su regreso al club

14 de enero 2026 - 14:04hs
Agustín Rogel
Agustín Rogel

Agustín Rogel, el zaguero de 28 años formado en Nacional, puede tener su regreso a los tricolores en el actual período de pases, en el que aparece entre los candidatos que tiene el área deportiva del club para reforzar la defensa.

Así lo confirmaron a Referí desde el entorno del futbolista de 1.91 metros.

Este miércoles está prevista una reunión entre las partes para buscar acercamientos e intentar cerrar el pase.

1581948177524.webp
Falcón en el medio junto a Rogel, Amaral, Benítez e Ibeh. Pretemporada de Nacional en 2015
Falcón en el medio junto a Rogel, Amaral, Benítez e Ibeh. Pretemporada de Nacional en 2015

Rogel es actualmente jugador de Herta Berlin, de la Bundesliga 2 de Alemania, club con el que termina contrato en junio y con el que está dispuesto a rescindir para regresar a Uruguay y a Nacional, el club con el que se identifica.

Jadson Viera en Nacional vs Deportivo Maldonado
NACIONAL

El "deseo" de Jadson Viera en el período de pases de Nacional: "contento" con el plantel pero quiere "asegurar cosas" en la semana para evitar sorpresas en el final del mercado

Rodrigo Martínez en su debut en Nacional
NACIONAL

"Muy feliz de debutar en el club del que soy hincha": la emoción de Rodrigo Martínez, uno de los nueve juveniles que se estrenó en Nacional y fue figura; repasá la lista

El zaguero, nacido el 17 de octubre de 1997, debutó en Nacional el 17 de julio de 2015 en el amistoso ante Estudiantes de La Plata y tuvo su estreno oficial el 15 de marzo de 2017 por la Copa Libertadores ante Zulia de Venezuela.

e86a2d83f06345c9a1c074247c9c66f7322fef2ew-jpg..webp
Agustín Rogel debutó en la selección
Agustín Rogel debutó en la selección

En total llegó a jugar 22 partidos con la casaca tricolor, con su último juego en los albos en noviembre de 2017, año en el que también disputó el Sudamericano y el Mundial sub 20 de Corea del Sur con la selección uruguaya, en el que la celeste fue cuarta y tuvo una buena actuación que ilusionó a los tricolores.

000-327w8f9-jpg..webp
El grito de Agustín Rogel
El grito de Agustín Rogel

Pero en 2018, con 20 años, bajó a Tercera, su contrato finalizaba a mitad de año y al no tener lugar en Primera eligió la opción de dejar el club.

"Nos queremos ir porque no tiene posibilidades de jugar, es eso", comentó en aquel momento a Referí Ariel Krasosuki, su representante. "Un chico de 20 años no puede estar dos años desaparecido, porque el año que viene, ¿dónde juega? En ningún lado", agregó.

A mediados de ese año Rogel pasó a Samara de Rusia y comenzó un recorrido internacional que lo llevó a Toulouse de Francia, Estudiantes de La Plata, Herta Berlín e Inter de Porto Alegre, y ahora nuevamente en los alemanes.

Temas:

Agustín Rogel Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo de Peñarol que debutó en la Copa de la Liga AUF
DERECHOS DE TV

El primer cambio en las transmisiones de televisión en el fútbol uruguayo, tras finalizar el contrato AUF-Tenfield

Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 0 (4)-0 (3) Deportivo Maldonado: dos atajadas seguidas de Ignacio Suárez en los penales le dieron la clasificación al tricolor en la Copa de la Liga AUF; mirá los videos

Franco González
PEÑAROL

El complicado momento del Cepillo González en Peñarol: Diego Aguirre lo mandó a jugar con juveniles, erró un penal y la ilusión que generó al llegar se diluyó

Lo último sobre la negociación de los derechos de TV del fútbol uruguayo y dónde ver los partidos a partir de febrero
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Lo último sobre la negociación de los derechos de TV del fútbol uruguayo y dónde ver los partidos a partir de febrero

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos