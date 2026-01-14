Agustín Rogel cerca de regresar a Nacional, que lo tiene entre las opciones de fichajes para reforzar la defensa

Agustín Rogel , el zaguero de 28 años formado en Nacional , puede tener su regreso a los tricolores en el actual período de pases, en el que aparece entre los candidatos que tiene el área deportiva del club para reforzar la defensa.

Este miércoles está prevista una reunión entre las partes para buscar acercamientos e intentar cerrar el pase.

Rogel es actualmente jugador de Herta Berlin, de la Bundesliga 2 de Alemania, club con el que termina contrato en junio y con el que está dispuesto a rescindir para regresar a Uruguay y a Nacional, el club con el que se identifica.

El zaguero, nacido el 17 de octubre de 1997, debutó en Nacional el 17 de julio de 2015 en el amistoso ante Estudiantes de La Plata y tuvo su estreno oficial el 15 de marzo de 2017 por la Copa Libertadores ante Zulia de Venezuela.

e86a2d83f06345c9a1c074247c9c66f7322fef2ew-jpg..webp Agustín Rogel debutó en la selección EFE

En total llegó a jugar 22 partidos con la casaca tricolor, con su último juego en los albos en noviembre de 2017, año en el que también disputó el Sudamericano y el Mundial sub 20 de Corea del Sur con la selección uruguaya, en el que la celeste fue cuarta y tuvo una buena actuación que ilusionó a los tricolores.

000-327w8f9-jpg..webp El grito de Agustín Rogel AFP

Pero en 2018, con 20 años, bajó a Tercera, su contrato finalizaba a mitad de año y al no tener lugar en Primera eligió la opción de dejar el club.

"Nos queremos ir porque no tiene posibilidades de jugar, es eso", comentó en aquel momento a Referí Ariel Krasosuki, su representante. "Un chico de 20 años no puede estar dos años desaparecido, porque el año que viene, ¿dónde juega? En ningún lado", agregó.

A mediados de ese año Rogel pasó a Samara de Rusia y comenzó un recorrido internacional que lo llevó a Toulouse de Francia, Estudiantes de La Plata, Herta Berlín e Inter de Porto Alegre, y ahora nuevamente en los alemanes.