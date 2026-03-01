Paolo Montero será técnico de Mario Balotelli y llegó a Emiratos Árabes Unidos que fue bombardeado este sábado

Paolo Montero será el entrenador de Mario Balotelli en el club Al-Ittifaq que milita en la Segunda división del fútbol de Emiratos Árabes Unidos y que marcha último en el torneo. El uruguayo firmó contrato en Dubái, ciudad que fue bombardeada este sábado en los ataques masivos de Irán contra distintos países árabes.

El anuncio lo hizo Andrea Fulco, figura de referencia del citado club de Dubái y responsable, además, de que Mario Balotelli ya vista la camiseta aurinegra de esa institución.

La carrera como entrenador de Paolo Montero se remonta, sobre todo, a las divisiones menores de Juventus, y también dirigió algunos partidos de la Primera división.

"Estoy orgulloso de anunciar un paso fundamental para nuestro proyecto. Damos la bienvenida a Paolo Montero como nuevo entrenador del Al Ittifaq: una verdadera leyenda del fútbol que ha decidido abrazar nuestra visión", indicó.

En los últimos días, Paolo Montero estaba tramitando la rescisión con Juventus.

Al frente de la Juventus Next Gen durante parte de la temporada 2024-25, el exjugador de ese club, de Peñarol y de la selección uruguaya, entre otros, seguía bajo contrato con el conjunto turinés y ya rescindió para firmar por su nuevo equipo.