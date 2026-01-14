Dólar
El Observador / Fútbol / PRETEMPORADA

Cuándo juegan y dónde ver los próximos partidos de Nacional y de Peñarol como preparación para el clásico de la Supercopa Uruguaya del 1° de febrero

Jadson Viera y Diego Aguirre se encuentran en la segunda semana de pretemporada con los equipos que se preparan para la Supercopa Uruguaya del 1° de febrero

14 de enero 2026 - 19:41hs
Jadson Viera en Nacional vs Deportivo Maldonado

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La pretemporada de Nacional y de Peñarol está recargada de partidos amistosos que los entrenadores decidieron afrontar con equipos de alternativa y enfocarse en movimientos de fútbol a puertas cerradas con los equipos titulares para preparar la final de la Supercopa Uruguaya, que se jugará el domingo 1° de febrero.

Nacional comenzó la pretemporada el sábado 3 de enero y la desarrolla en forma íntegra en Los Céspedes, donde el plantel permanece concentrado.

Peñarol inició los trabajos el martes 6 de enero y la realiza en Los Aromos, en donde los futbolistas también están concentrados.

Jadson Viera, entrenador de Nacional, decidió que su primer partido amistoso con los titulares lo jugará el sábado 17 en Los Céspedes, a puertas cerradas. El encuentro será ante Boston River. El DT enfocó la preparación de su equipo en las dos primeras semanas con trabajos físicos en el complejo deportivo de los albos, en el Parque Roosevelt y en la playa de El Pinar, y eligió disputar la Copa de la Liga AUF con futbolistas juveniles.

Agustín Rogel
NACIONAL

Agustín Rogel cerca de regresar a Nacional, que lo tiene entre las opciones de fichajes para reforzar la defensa

Diego Aguirre
PEÑAROL

La razón por la que Diego Aguirre no pidió reforzar el mediocampo en Peñarol pese a la salida de Ignacio Sosa

El primer partido que jugará Nacional con todas sus figuras y que servirá como presentación del equipo que afrontará la temporada 2026 será el sábado 24 en el Gran Parque Central en el marco de la Serie Río de la Plata, cuyo rival aún está por definirse.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, resolvió afrontar el torneo de verano de la AUF con suplentes y juveniles. Peñarol entrena en Los Aromos y este martes realizó el primer movimiento de fútbol con los titulares ante Independiente de Argentina en el Campeón del Siglo. Jugaron 50 minutos, los aurinegros perdieron 2-1 y Leonardo Fernández convirtió de tiro libre.

En el caso de Peñarol, el entrenador adelantó la puesta en escena de los titulares por el calendario de la Serie Río de la Plata. Los aurinegros jugarán este sábado ante River Plate argentino, de Marcelo Gallardo, en Maldonado.

Este es el calendario que tienen Nacional y Peñarol como preparación para la Supercopa Uruguaya:

DÍA HORARIO ESTADIO PARTIDO TORNEO DÓNDE VERLO
Sábado 17/1 20.00 a definir Nacional vs City Torque o Cerro Largo Copa de la Liga AUF AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior
Sábado 17/1 22.15 Campus de Maldonado Peñarol vs River Plate Serie Río de la Plata AntelTV y Disney+
Lunes 19/1 21.30 a definir Peñarol vs Racing/ Cerro Copa de la Liga AUF AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior
Miércoles 21 o jueves 22/1 posible semifinal de Nacional Copa de la Liga AUF AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior
Miércoles 21 o jueves 22/1 posible semifinal de Peñarol Copa de la Liga AUF AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior
Sábado 24 22.15 Gran Parque Central Nacional vs rival a confirmar Serie Río de la Plata AntelTV y Disney+
Temas:

Nacional Peñarol jadson viera Diego Aguirre

Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 0 (4)-0 (3) Deportivo Maldonado: dos atajadas seguidas de Ignacio Suárez en los penales le dieron la clasificación al tricolor en la Copa de la Liga AUF; mirá los videos

Federico Valverde y Lamine Yamal 
ESPAÑA

La decisión del nuevo técnico de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, con el capitán del equipo, Federico Valverde

Lo último sobre la negociación de los derechos de TV del fútbol uruguayo y dónde ver los partidos a partir de febrero
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Lo último sobre la negociación de los derechos de TV del fútbol uruguayo y dónde ver los partidos a partir de febrero

ueIgnacio Ruglio
PEÑAROL

Elecciones en Peñarol 2026: lo que comunicó Ignacio Ruglio en la interna, cómo lo analizan y el complejo panorama que se avecina

EO Clips

