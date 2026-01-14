Cuándo juegan y dónde ver los próximos partidos de Nacional y de Peñarol como preparación para el clásico de la Supercopa Uruguaya del 1° de febrero

La pretemporada de Nacional y de Peñarol está recargada de partidos amistosos que los entrenadores decidieron afrontar con equipos de alternativa y enfocarse en movimientos de fútbol a puertas cerradas con los equipos titulares para preparar la final de la Supercopa Uruguaya , que se jugará el domingo 1° de febrero .

Nacional comenzó la pretemporada el sábado 3 de enero y la desarrolla en forma íntegra en Los Céspedes , donde el plantel permanece concentrado.

Peñarol inició los trabajos el martes 6 de enero y la realiza en Los Aromos , en donde los futbolistas también están concentrados.

Jadson Viera , entrenador de Nacional, decidió que su primer partido amistoso con los titulares lo jugará el sábado 17 en Los Céspedes, a puertas cerradas . El encuentro será ante Boston River. El DT enfocó la preparación de su equipo en las dos primeras semanas con trabajos físicos en el complejo deportivo de los albos, en el Parque Roosevelt y en la playa de El Pinar, y eligió disputar la Copa de la Liga AUF con futbolistas juveniles.

El primer partido que jugará Nacional con todas sus figuras y que servirá como presentación del equipo que afrontará la temporada 2026 será el sábado 24 en el Gran Parque Central en el marco de la Serie Río de la Plata, cuyo rival aún está por definirse.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, resolvió afrontar el torneo de verano de la AUF con suplentes y juveniles. Peñarol entrena en Los Aromos y este martes realizó el primer movimiento de fútbol con los titulares ante Independiente de Argentina en el Campeón del Siglo. Jugaron 50 minutos, los aurinegros perdieron 2-1 y Leonardo Fernández convirtió de tiro libre.

En el caso de Peñarol, el entrenador adelantó la puesta en escena de los titulares por el calendario de la Serie Río de la Plata. Los aurinegros jugarán este sábado ante River Plate argentino, de Marcelo Gallardo, en Maldonado.

Este es el calendario que tienen Nacional y Peñarol como preparación para la Supercopa Uruguaya: