La razón por la que Diego Aguirre no pidió reforzar el mediocampo en Peñarol pese a la salida de Ignacio Sosa

Peñarol entrenó este miércoles en horas de la mañana y Diego Aguirre comenzó a preparar al equipo que este sábado, a la hora 22.15, enfrentará a River Plate de Argentina por la Serie Río de la Plata, en partido amistoso a disputarse en el Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado.

Mientras, la dirigencia busca cerrar el plantel con la llegada de dos extremos que son el argentino Nicolás Vallejo , que jugó el 2024 en Liverpool y que luego fue comprado por Grupo Pachuca para defender a León de México, y su compatriota Javier Ruiz , jugador de Independiente de Avellaneda.

Un consejero de Peñarol contó que Aguirre no pidió reforzar el mediocampo a pesar de que ahí perdió a uno de sus mejores jugadores en 2025: Ignacio Sosa, quien recaló en Red Bull Bragantino.

"Tenemos grandes esperanzas en que venga Vallejo y ya ofertamos por Ruiz" , reveló el dirigente.

Aguirre no pidió reforzar el mediocampo porque Eduardo Darias y Tomás Olase se recuperaron de sus lesiones de ligamentos de rodilla y están haciendo pretemporada a la par del grupo. "Se arregla con lo que tiene en esa zona", expresó.

"Darias anda volando y Olase también está muy bien", agregó el directivo.

Darias jugó ocho meses con el ligamento cruzado de la rodilla roto hasta que en marzo del año pasado su situación se volvió insostenible y tuvo que pasar por cirugía.

Se especuló con la posibilidad de que volviera a mitad de año, pero una peritonitis complicó su evolución y por eso se decidió que este año empezara de cero la pretemporada.

Olase se rompió en la primera fecha del Torneo Apertura y ya en noviembre volvió a hacer fútbol interno. Es un jugador al que Aguirre le ve buena proyección.

Los aurinegros pueden cerrar en las próximas horas al ex Defensor Sporting Diego Laxalt que puede jugar de lateral, volante o extremo por izquierda.

Prioriza la Serie Río de la Plata sobre la Copa de la Liga AUF

El entrenador ya dejó en claro que priorizará ese partido por sobre el de la Copa de la Liga AUF que se jugará el fin de semana contra el ganador del duelo entre Racing y Cerro.

Peñarol comenzó a jugar el lunes por ese torneo con un equipo formado con la base de jugadores de Tercera reforzados con algunos valores que volvieron tras jugar a préstamo como Matías González, Andrés Madruga, Santiago Benítez y Franco "Cepillo" González.

Aguirre tomó esa opción por la "jerarquía" del rival que dirige Marcelo Gallardo.

El martes, Peñarol jugó un amistoso de dos tiempos de 25 minutos contra Independiente.

El equipo formó con Washington Aguerre; Ignacio Alegre, juvenil que jugó el lunes en Minas ante Central Español como extremo por derecha siendo uno de los mejores de Peñarol, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Abel Hernández.

Luego ingresaron Sebastián Britos, Eduardo Darias, Facundo Batista y Matías Arezo.

Peñarol se reforzó por ahora con Aguerre, Britos, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Gastón Togni, Abel Hernández y Facundo Batista.

Se espera que este sábado tenga sus primeros minutos el lateral derecho Franco Escobar quien llegó procedente de Houston Dynamo.

Los aurinegros tendrán jornada doble este jueves y el viernes harán un movimiento liviano en horas de la tarde para quedar prontos para el partido del sábado.