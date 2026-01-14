La razón por la que Diego Aguirre no pidió reforzar el mediocampo en Peñarol pese a la salida de Ignacio Sosa

Peñarol entrenó este miércoles en horas de la mañana y Diego Aguirre comenzó a preparar al equipo que este sábado, a la hora 22.15, enfrentará a River Plate de Argentina por la Serie Río de la Plata, en partido amistoso a disputarse en el Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado.
Mientras, la dirigencia busca cerrar el plantel con la llegada de dos extremos que son el argentino Nicolás Vallejo, que jugó el 2024 en Liverpool y que luego fue comprado por Grupo Pachuca para defender a León de México, y su compatriota Javier Ruiz, jugador de Independiente de Avellaneda.
Aguirre no pidió reforzar el mediocampo porque Eduardo Darias y Tomás Olase se recuperaron de sus lesiones de ligamentos de rodilla y están haciendo pretemporada a la par del grupo. "Se arregla con lo que tiene en esa zona", expresó.
"Darias anda volando y Olase también está muy bien", agregó el directivo.
El equipo formó con Washington Aguerre; Ignacio Alegre, juvenil que jugó el lunes en Minas ante Central Español como extremo por derecha siendo uno de los mejores de Peñarol, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Abel Hernández.
Luego ingresaron Sebastián Britos, Eduardo Darias, Facundo Batista y Matías Arezo.
Peñarol se reforzó por ahora con Aguerre, Britos, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Gastón Togni, Abel Hernández y Facundo Batista.
Se espera que este sábado tenga sus primeros minutos el lateral derecho Franco Escobar quien llegó procedente de Houston Dynamo.
Los aurinegros tendrán jornada doble este jueves y el viernes harán un movimiento liviano en horas de la tarde para quedar prontos para el partido del sábado.