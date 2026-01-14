Peñarol no pagó la segunda cuota por el pase de Leonardo Fernández y el panorama económico del club se complica

El pase de Leonardo Fernández, que sacudió el mercado de pases del fútbol uruguayo en enero de 2025, empieza a darle dolores de cabeza a Peñarol . El aurinegro no pudo cumplir con Toluca con el pago de la segunda cuota del pase y ahora espera ingresos frescos para poder afrontar sus obligaciones.

Fernández jugó el 2024 en Peñarol cedido a préstamo por Toluca y fue el mejor jugador del Campeonato Uruguayo , el goleador e integró el equipo ideal de la Copa Libertadores donde el aurinegro fue semifinalista.

Por esa razón, Peñarol decidió comprar el 80% de su ficha en una operación récord para el fútbol uruguayo. En principio se informó que la cifra era de US$ 7 millones , pero días después se supo que por concepto de vidriera, Peñarol amortizaba ese precio y debía pagar US$ 6.300.000 .

La primera cuota se tenía que pagar el 15 de febrero de 2025 , poco después de sellar el acuerdo.

PEÑAROL La razón por la que Diego Aguirre no pidió reforzar el mediocampo en Peñarol pese a la salida de Ignacio Sosa

PEÑAROL Elecciones en Peñarol 2026: lo que comunicó Ignacio Ruglio en la interna, cómo lo analizan y el complejo panorama que se avecina

Pero Peñarol la pagó el 5 de febrero, 10 días antes. Rápidamente, el presidente Ignacio Ruglio acudió al estado de WhatsApp para escribir: "Peñarol pagó a Toluca la primera cuota por la compra histórica del pase de Leo. El 98% de los socios e hinchas pidieron al Club hacer el esfuerzo y se hizo. Esa compra nos posicionó como club a nivel internacional, pero cumplir en fecha nos lleva a otro nivel en la consideración que se tenía en el fútbol uruguayo en el exterior. Peñarol lleva cuatro años pagando salarios al día, bajando deuda de muchísimos años, construyendo infraestructura histórica y pagándola al contado. Sin tomar dinero, sin directivos que prestaran plata y sin pagar intereses. Nos llena de orgullo haberlo hecho".

Eran tiempos donde el vicepresidente y tesorero del club Eduardo Zaidensztat afirmaba que Peñarol era "una roca económicamente" y que el club estaba "tan sólido como el Banco Central".

Peñarol asumió con el jugador un salario de US$ 200 mil mensuales más US$ 450 mil que quedaron pendientes del segundo semestre de 2024 cuando el aurinegro tuvo que empezar a asumir el pago del 100% del salario.

La gran campaña en Copa Libertadores, llegando a semis, le dio a Peñarol fondos para quedar al día en 2024.

El aurinegro embolsó US$ 9.570.000 en la Copa por los US$ 3 millones de la fase de grupos, los cuatro partidos ganados a razón de US$ 330 mil por triunfo, los US$ 1.250.000 por llegar a octavos de final, US$ 1.700.000 por acceder a cuartos y US$ 2.300.000 por avanzar a semis.

Para solventar los desafíos económicos de 2025 se necesitaba hacer una campaña similar. Pero el equipo no repitió (y Leo Fernández tampoco).

En la Copa llegó a octavos de final siendo eliminado por Racing en un partido de inconcebibles errores defensivos. Se llegó a embolsar US$ 5.240.000.

Con el monto global de US$ 6.300.000 cada una de las cinco cuotas asciende a un monto de US$ 1.260.000.

La cuota que venció en diciembre aún no fue pagada. ¿La razón? En Peñarol no hay plata. Ya lo dijo el último balance que se aprobó en junio de 2025 con pérdidas por US$ 2,3 millones. Los aurinegros pidieron prórroga hasta este mes de enero para ponerse al día.

El presupuesto del club se infló en 2025 en un 50% y rondó los US$ 37 millones en la temporada. De ese monto, la mitad cubre el fútbol profesional del club. Cada mes demanda US$ 1,5 millones.

Es cierto que el club paga al día y que no ha tenido atrasos salariales. Pero llegara cubrir el presupuesto mensual ha sido todo un trabajo de malabarismo.

El consejero Evaristo González dijo a Referí que tal como se hizo con las cuotas futuras del pase de Agustín Álvarez Martínez, el oficialismo de Peñarol ya descontó los futuros pagos de Juan Rodríguez, la última venta que hizo Peñarol, a Cagliari, a mediados de 2025.

¿De qué depende Peñarol para poder pagarle a Toluca la segunda cuota por Leonardo Fernández?

Peñarol espera recibir fondos por la venta de Santiago Homenchenko, tal como anunció el presidente Ruglio el jueves de la semana pasada en conferencia de prensa.

En enero de 2024, como parte de los múltiples acuerdos que Ruglio trabó con Grupo Pachuca, Homenchenko pasó a préstamo. El grupo lo colocó en Real Oviedo, en agosto de 2024 en Mirandés, en enero de 2025 volvió a Pachuca y en agosto salió cedido a Querétaro donde mostró su mejor versión.

En México se informa de que -dos años después del negocio inicial- los Gallos Blancos de Querétaro van a desembolsar una opción de compra de US$ 1,5 millones.

Si la misma se ejecuta, Peñarol tendrá los fondos que necesita para pagarle a Toluca. Pero nuevamente empezará a correr el reloj: en julio tiene que pagar la tercera cuota. La cuarta vence en diciembre y la última en julio de 2027.

Diego Aguirre habló sobre el estado físico de Leonardo Fernández

20251029 Leonardo Fernández y Diego Aguirre Peñarol Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (7) Leonardo Fernández y Diego Aguirre Foto: Dante Fernández/Focouy

En redes sociales, muchos hinchas criticaron el estado físico de Leonardo Fernández expresando que llegó pasado de kilos a la pretemporada, viendo las imágenes que se divulgaron del amistoso a puertas cerradas contra Independiente.

Aguirre fue consultado en Quiero Fútbol de Sport 890 al respecto y dijo: "Todo lo que pasa con Leo es muy mediático. Él está bien, tiene un proceso para ajustarse físicamente en esta pretemporada, puede tener alguna cosa a mejorar. Pero cuando llegó en 2024 se hablaba también de algún tema físico y luego terminó siendo el mejor. Tiene que ponerse bien e ir mejorando en las prácticas y partido a partido. No tuve ninguna conversación personal con él al respecto".

Aguirre confirmó que a fin del 2025 la dirigencia le dijo que era "altamente" probable que Leo Fernández iba a ser negociado pero que día después le dieron también por "confirmado" que se quedará este año.

"Mientras estén los períodos de pases abiertos los que están se pueden ir. A mí me dijeron que era altamente probable que se fuera porque hubo una conversación con gente importante, pero luego no sucedió y ahora tengo confirmación de que se queda. Tenía una confirmación de que se iba y ahora que se queda. Es una muy buena noticia que siga Leo y es un desafío personal mío encontrar lo mejor en él, lo intento y quiero que esté feliz para ayudarnos a conseguir los objetivos".

En enero de 2025, Ruglio afirmó que habló a través de Jorge Chijane, representante de Leo Fernández, con Jorge Mendes, el agente de Cristiano Ronaldo y de José Mourinho, uno de los empresarios más fuertes en el mundo del fútbol.

"Un añito más así presidente y se lo vendo a Arabia por el doble de lo que usted invirtió", dijo que Ruglio que le expresó Mendes a quien visitó

El contrato del 10 con Peñarol establece que a partir de junio de este 2026, el jugador puede interrumpir su contrato si recibe una oferta del mercado de Arabia Saudita y con una cláusula de prioridad para que el negocio lo haga ese empresario con el que Ruglio se reunió en febrero del año pasado, en el primero de los dos viajes que hizo a Europa en 2025.