Tras un cambio de último momento, Juan Rodríguez deja Peñarol y emigra a Italia a un equipo que siempre apuesta por uruguayos

El defensor de Peñarol Juan Rodríguez viajó este sábado rumbo a su nuevo destino: Cagliari.

A pesar de que el viernes todo indicaba que el destino del defensor era Eintracht Frankfort , finalmente entre los agentes y el jugador se optó por Cagliari , un club que se ha caracterizado durante décadas por la contratación de futbolistas uruguayos.

"Contento, feliz de la vida, era algo que veía cada vez más lejos con el correr de los días, pero por suerte se pudo cerrar", le dijo Rodríguez, en el aeropuerto, a Sport 890.

"A principio de año veía la chance de salir, después, con el correr de los meses, las cosas no se fueron dando y ahí un poco entrás en la incertidumbre de qué va a pasar; por suerte se medio esta oportunidad", agregó.

PEÑAROL La barra Ámsterdam de Peñarol presente en el recibimiento de la esposa de Maximiliano Silvera que se negó a usar un color de Nacional en la fiesta

PEÑAROL Se terminó la novela: mirá por qué Ignacio Sosa se queda en Peñarol al menos, hasta diciembre

"Ayer me enteré, no sabía nada, en un par de horas quedó todo cerrado. Era algo que no creía, pensé que era joda, estuve todo el día de ayer nervioso porque seguía pensando que era una joda, pero hoy de mañana ya se pudo concretar", dijo Rodríguez, generación 2005.

"Ayer se manejaron dos opciones y al final hablamos con los agentes, optamos por ir para ahí porque estuvieron muchos uruguayos, me quisieron tener en sus filas y contento, voy a tratar de a provechar al máximo para el futuro", manifestó.

A Rodríguez lo representan los hijos de Juan "Pitongo" Delgado, quienes están a cargo de la dirección deportiva de Boston River.

El defensor zurdo, zaguero o lateral, pasó de la Cuarta de Peñarol a Boston River, el año pasado, donde jugó 24 partidos.

Este año arrancó jugando el Sudamericano sub 20 donde Uruguay no logró la clasificación al Mundial, por primera vez desde 2005.

El monto global de la operación es de US$ 4,8 millones (Boston River tiene un 20%) y Peñarol se queda con el 20% de futura y eventual venta. También puede llegar a sumar US$ 1 millón más en variables con el paso de las temporadas.

Cagliari no tiene actualmente a ningún jugador uruguayo pero recientemente jugaron ahí Gastón Pereiro, Nahitan Nández, Martín Cáceres, Diego Godín, Christian Oliva, los dirigió Diego López, que defendió por años al club, Nelson Abeijón, Darío Silva, Marcelo Tejera, y también pasaron figuras como Enzo Francescoli, Fabián O'Neill, Daniel Fonseca, José Herrera o Waldemar Victorino.