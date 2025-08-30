Delgado espera que el Frente Amplio tenga "voluntad de acordar" puntos en el proyecto de Ley del Presupuesto

El presidente del Directorio del Partido Nacional , Álvaro Delgado , espera que los legisladores del Frente Amplio tengan la "voluntad de acordar" puntos en el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional del gobierno de Yamandú Orsi .

El ministro de Economía, Gabriel Oddone , le entregará el proyecto a la vicepresidenta Carolina Cosse y al presidente de la Cámara de Representantes Sebastián Valdomir este domingo 31 de agosto a las 19:00 .

"Es un presupuesto donde por primera vez desde el 1985 el gobierno no tiene mayoría operativa o propia ", dijo Delgado en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

La coalición de izquierda sí tiene mayoría en el Senado, pero no en la Cámara de Diputados , recordó Delgado. "Esperemos que en el Presupuesto sientan la voluntad de acordar algunas cosas, en esto el gobierno es mano ", agregó el presidente de los blancos.

"Hay políticas de Estado que tendrían que superar los cinco años de un gobierno: pobreza infantil, primera infancia, salud mental, adicciones, empleo juvenil", agregó el nacionalista.

El presupuesto base es de US$ 10 mil millones y según contó el coordinador de bancada del Senado del FA Daniel Caggiani tiene "tres grandes ejes".

Entre ellos está "el desarrollo y el trabajo", "la reducción de la desigualdad, enfocado en las infancias y adolescencias" y "reducir niveles de inseguridad y letalidad", mencionó Caggiani.

Este sábado, Orsi recibió a la bancada de legisladores en la Residencia Presidencial, con quienes compartió el proyecto presupuestal. El documento tiene 720 artículos y el pasado jueves tuvo la aprobación del Consejo de Ministros.

Por otra parte, Delgado cuestionó que desde la oposición, por ahora, no han tenido acceso al documento en su totalidad. "El Presupuesto no lo vimos, vimos si vienen impuestos o si se incumplen promesas de campaña. Lo que hemos visto son titulares de prensa", cuestionó Delgado.