Orsi recibió en Suárez a la bancada del FA antes de que el Presupuesto entre al Parlamento

Alejandro Sánchez, Yamandú Orsi y Carolina Cosse en la reunión con la bancada del FA en Suárez y Reyes

En la previa a la presentación ante el Parlamento del Presupuesto 2025 , que sucederá este domingo, el presidente Yamandú Orsi recibió en la residencia de Suárez y Reyes a la bancada del Frente Amplio (FA) , con la intención de presentarle a los legisladores de su partido los principales lineamientos del proyecto de cara a su votación.

En la mañana de este sábado, sobre las 10, los senadores y diputados del partido de gobierno llegaron a la residencia presidencial, y la reunión comenzó sobre las 10.30. Se estima que se extenderá hasta las primeras horas de la tarde.

Además de los legisladores y el presidente Orsi, en la reunión también están el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el Secretario de Presidencia, Alejandro "Pacha" Sánchez , así como el Prosecretario, Jorge Díaz.

Los legisladores recibieron de parte de Orsi y de Oddone algunos fundamentos y detalles particulares sobre el proyecto de presupuesto, que tiene 720 artículos y el pasado jueves tuvo la aprobación del consejo de ministros.

En el marco de la discusión presupuestal de cara al período 2026-2030, el gobierno se enfoca en un presupuesto base de US$ 10 mil millones, con un esfuerzo por corregir el “gasto imperfecto” y priorizar las políticas para los sectores más vulnerables.

Se proyecta un aumento fiscal de US$ 140 millones, con un 33% destinado a políticas de infancia y adolescencia, y el resto para seguridad, salud y vulnerabilidad social.

El ministro Oddone subrayó que el gobierno busca reducir el déficit fiscal del 4,2% al 1,8% del Producto Bruto Interno (PBI) al final del período, incrementando la recaudación en un 1,5% del PBI.