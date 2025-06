El balance de Peñarol de 2024 dio pérdidas por US$ 2,3 millones pero fue aprobado por unanimidad: Santiago Homenchenko y Rodrigo Saravia fueron las únicas transferencias

"Es poco el déficit y se dio porque no se registraron ventas porque se eligió mantener el plantel y consolidarlo para competir y eso hizo subir el presupuesto de Primera. Todos entendimos que los números reflejaron la realidad y que todas las decisiones fueron tomadas de común acuerdo por lo que no hubo nadie que votara en contra ni que se abstuviera", dijo a Referí un dirigente del oficialismo.

Desde la alianza, que tiene mayoría en el consejo, con el bloque que conforman Evaristo González, Guillermo Varela, Rodolfo Catino, Santiago Sánchez y Fernando Jacabo (en su segunda de seis semanas de alternancia con Nicolás Ghizzo) junto a Edgardo Novick, se le dio el visto bueno a lo presentado por el oficialismo.

"En realidad no hubo una votación y lo que se va a hacer es trasladar el balance a la Asamblea Representativa para que sea esta, en su calidad de órgano máximo de club, la que lo apruebe. De todas formas la alianza dio su visto bueno porque el déficit no es una cifra significativa comparado con otros balances", afirmó un dirigente de la alianza de Peñarol.

"Hace unos años, Peñarol presentó un balance con un superávit muy importante, de más de US$ 18 millones, pero es sabido que eso no es normal y que no todos los años se pueden presentar esos balances. Lo normal es que hayan menos ganancias o en este caso una pérdida por un monto que no sea muy importante", agregó la fuente consultada.

En 2024, por el ejercicio del 2023, Peñarol presentó un balance con un superávit de US$ 18.042.083.

Las ventas que Peñarol hizo en 2024

Peñarol prácticamente no realizó transferencias en 2024.

En enero del año pasado, Peñarol le vendió a Grupo Pachuca a Santiago Homenchenko. En su momento se informó que la venta fue por US$ 1,5 millones. Según Transfermakt se cerró en € 966.000. El volante se fue a Real Ovido y luego recaló en Pachuca.

A mitad del año pasado, Peñarol le vendió a Rodrigo Saravia a Rostov de Rusia en una operación de € 1.950.000. En 2023, el volante había sido cedido a Gimnasia y Esgrima La Plata con un cargo de US$ 130 mil.

Esas fueron las únicas ventas que Peñarol hizo el año pasado.

Para este año se intentó mantener una buena base del plantel campeón del 2024 (y semifinalista de Copa Libertadores).

Se vendió a Guzmán Rodríguez pero la mayoría del pase, y el destino del jugador, lo manejaba Boston River. Peñarol tenía el 25% de la ficha y eso le reportó un ingreso cercano a los US$ 800 mil, pero los mismos figurarán en el balance que se presentará el año próximo.

El visto bueno por el refugio montado en el Palacio Peñarol

En la directiva del martes, se acompañó, sin necesidad de votación, la movida que realizó el presidente Ruglio de abrir las puertas del Palacio Peñarol para personas en situación de calle.

"Será para 130 personas, se les va a dar desayuno y cena, hay una movida organizativa muy grande y todos estuvimos de acuerdo", contó uno de los dirigentes consultados.