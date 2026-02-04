Darwin Núñez suena para pasar a un club histórico de Europa tras la llegada de Benzema a Al Hilal y en medio de movimientos en el mercado de Arabia Saudita

Festejo de gol de Darwin Núñez ante Al Hazm

El premio que recibió Darwin Núñez al mejor gol de la semana

Darwin Núñez , el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, puede dejar Al Hilal de Arabia Saudita y volver al fútbol europeo, luego de la llegada del atacante Karim Benzema a su equipo en esta semana.

El club para el que suena el artiguense es Fenerbahçe , uno de los grandes de Turquía y en el que es ídolo el uruguayo Diego Lugano.

El portal beIN Sports de Turquía señaló que tras el fichaje de N'Golo Kanté, quien acaba de firmar con Fenerbahçe, el club ha avanzado positivamente en las negociaciones para llegar a un acuerdo con Darwin Núñez respecto al traspaso del delantero.

El equipo turco, agregan, también observa a otro delantero del Al-Hilal, el brasileño Marcos Leonardo, pero la posibilidad de llegar a un acuerdo con Darwin Núñez es más probable que con su compañero.

El uruguayo llegó a mitad de 2025 a Al Hilal tras ser transferido desde Liverpool de Inglaterra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/beINSPORTS_TR/status/2018827425904300084&partner=&hide_thread=false “Fenerbahçe, N’Golo Kante’nin ardndan forvet transferi konusunda da Darwin Nunez ile anlamak için, görümelerde olumlu mesafeler katetti.”



“Al-Hilal’de oynayan bir baka forvet olan Brezilyal Marcos Leonardo da önerilen isimlerden bir tanesi. u an için Darwin Nunez… pic.twitter.com/KTD3pTwNDb — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 3, 2026

Esta semana el club saudita anunció la llegada de Benzema, para reforzar la delantera en medio de la temporada en la que son líderes de la liga.

Los acuerdos en el fútbol de Arabia Saudita

El delantero francés Karim Benzema dejó de ser jugador del Al Ittihad para fichar por otro club saudita, Al-Hilal, actual líder del campeonato, con el que firmó un contrato de un año y medio, anunció este lunes el club de Riad.

Los dos clubes pertenecen al Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita

1703958338588.webp Karim Benzema lleva 12 goles en 20 partidos en el Al Ittihad.

La antigua estrella del Real Madrid y Balón de Oro 2022, de 38 años, llega a su nuevo equipo con la carta de libertad.

Benzema ha marcado 8 goles en 14 partidos esta temporada.

El delantero no participó en los dos últimos partidos del Al-Ittihad, no conforme con la oferta de renovación que había recibido, según informaron varios medios.

El antiguo internacional francés (97 partidos, 37 goles) fichó por el club de Yeda en 2023 luego de 14 temporadas en el Real Madrid en las que conquistó cinco Ligas de Campeones. La temporada pasada conquistó el campeonato saudita.

A 12 puntos del líder AlHilal, AlIttihad parece haber perdido sus opciones de revalidar el título.

N'Golo Kanté, de Arabia Saudita a Fenerbahçe

Tras dos temporadas en la liga saudita, el centrocampista internacional francés N'Golo Kanté fichó por el Fenerbahçe, anunció este miércoles el club turco, agradeciendo al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, su contribución a que la operación prosperase.

1687343892842.webp N'Golo Kanté se suma a Al Ittihad Al Ittihad

El anuncio se produjo un día después de que el Fenerbahçe explicara en sus redes sociales que el fichaje de Kanté no se había podido realizar porque el Al-Ittihad, el club saudita en el que jugaba el francés, no había introducido correctamente la información sobre el traspaso en el sistema de la FIFA antes del cierre del mercado.

Sin embargo, Erdogan hizo valer su influencia durante una visita el martes a Arabia Saudita para reunirse con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

"En mi nombre y en el del club, deseo expresar mi gratitud a nuestro presidente, el señor Recep Tayyip Erdogan, por su apoyo inquebrantable, que permitió la buena conclusión de este proceso, el cual contribuirá al desarrollo de Fenerbahçe y del fútbol turco", escribió el miércoles el presidente del club estambulita Sadettin Saran.

Según la prensa turca, Kanté, de 34 años, también se negó a entrenar el martes para presionar a sus dirigentes y forzar su salida hacia Fenerbahçe.

La FIFA concedió después su visto bueno al traspaso del mediocentro recuperador, que debería aterrizar el miércoles por la noche en Estambul.

El objetivo del internacional francés (65 convocatorias) con su regreso al fútbol europeo es ganar opciones de entrar en la lista del seleccionador francés Didier Deschamps para el Mundial de Norteamérica (11 de junio al 19 de julio).

Con base en AFP