Nahitan Nández anotó un gol en el empate entre el Al Qadsiah y el Al Hilal de Darwin Núñez: mirá el video

El uruguayo Nahitan Nández anotó un gol el empate 2-2 entre su Al Qadsiah y el Al Hilal , líder de la Liga Profesional de Arabia Saudita que tuvo en el ataque a Darwin Núñez .

El centrocampista, que jugó como volante central este jueves, puso el 1-1 transitorio a los 10 minutos del partido tras recibir un pase al vacío de Musab Al-Juwayr y definir con sutileza al costado derecho cuando se enfrentó al golero Bono. Dos minutos antes el portugués Rubén Neves había anotado el 1-0 para el Al Hilal.

Es el quinto gol del jugador de la selección uruguaya en la actual temporada saudí, en la que también aportó tres asistencias en 20 partidos jugados.

A los 76 minutos el mexicano Julián Quiñones dio vuelta el marcador para el Al Qadsiah, tras conectar de cabeza un centro de Al-Juwayr. Cuando parecía que el partido se iba para los de Nández, Salem Al-Dawsar i conectó una potente volea para darle al Al Hilal el empate sobre la hora.

Con este resultado, Al Hilal se mantuvo en la punta de la tabla de la liga con 46 puntos, pero el Al Ahli se le acercó y ahora está a 3 puntos. Detrás vienen el Al Qadsiah y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, ambos con 40 unidades.

Además de Nández y Núñez también jugó para el Al Qadsiah Gastón Álvarez. Los tres uruguayos completaron los 90 minutos de juego.