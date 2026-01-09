Dólar
URUGUAYOS

El gol de Nahitan Nández que amargó a Cristiano Ronaldo y le sirvió a Al Hilal de Darwin Núñez en la tabla de posiciones de Arabia Saudita

El triunfo del equipo de Nahitan Nández le vino bien a Al Hilal de Darwin Núñez, que recibirá a Al Nassr de Cristiano Ronaldo

9 de enero 2026 - 9:15hs

El gol de Nahitan Nandez que amargó a Cristiano Ronaldo

El jugador uruguayo Nahitan Nández marcó un nuevo gol que le valió a su equipo, Al Qadisiyah, la victoria ante Al Nassr, el cuadro del portugués Cristiano Ronaldo, en el partido jugado este jueves por la Saudi Pro League.

Con el gol del lateral de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, que ahora está jugando de volante en su club, Al-Qadisiyah le ganó 2-1 al equipo de CR7 y lo complicó en la tabla de posiciones de Arabia Saudita.

Nahitan Nandez celebra su gol ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo
Nahitan Nandez celebra su gol ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Nahitan Nandez celebra su gol ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo

De visitante, Nández, que había marcado en la pasada fecha, puso el gol del 2-0 parcial a los 66 minutos y Cristiano Ronaldo descontó a los 81’ de penal, pero no le alcanzó para evitar la derrota.

Nahitan Nández anotó un gol para Al-Quadsiah de Arabia Saudita
ARABIA SAUDITA

¡Rugido de León! Nahitan Nández y un gol para seguir escalando con Al-Qadsiah en Arabia Saudita; mirá el video

Festejo de gol de Darwin Núñez ante Al Hazm
ARABIA SAUDITA

Nuevo gol de Darwin Núñez, que está en racha en el puntero Al Hilal y que jugará ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo en la próxima fecha; mirá el video

Al Hilal vs Al Nassr

Tras los partidos de este jueves, Al Hilal quedó con 35 puntos, Al Nassr suma 31 y Al Qadisiyah de Nandez se ubica cuarto con 27.

En la próxima fecha, Al Hilal recibirá a Al Nassr el próximo lunes 12 de enero a las 14:30 horas.

Temas:

Nahitan Nández Cristiano Ronaldo Darwin Núñez Al Nassr Al Hilal Marcelo Bielsa

