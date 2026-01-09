El gol de Nahitan Nández que amargó a Cristiano Ronaldo y le sirvió a Al Hilal de Darwin Núñez en la tabla de posiciones de Arabia Saudita
El triunfo del equipo de Nahitan Nández le vino bien a Al Hilal de Darwin Núñez, que recibirá a Al Nassr de Cristiano Ronaldo
9 de enero 2026 - 9:15hs
El gol de Nahitan Nandez que amargó a Cristiano Ronaldo
El jugador uruguayo Nahitan Nández marcó un nuevo gol que le valió a su equipo, Al Qadisiyah, la victoria ante Al Nassr, el cuadro del portugués Cristiano Ronaldo, en el partido jugado este jueves por la Saudi Pro League.
Con el gol del lateral de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, que ahora está jugando de volante en su club, Al-Qadisiyah le ganó 2-1 al equipo de CR7 y lo complicó en la tabla de posiciones de Arabia Saudita.