El gol de Nahitan Nández que amargó a Cristiano Ronaldo y le sirvió a Al Hilal de Darwin Núñez en la tabla de posiciones de Arabia Saudita

El gol de Nahitan Nandez que amargó a Cristiano Ronaldo

El jugador uruguayo Nahitan Nández marcó un nuevo gol que le valió a su equipo, Al Qadisiyah, la victoria ante Al Nassr, el cuadro del portugués Cristiano Ronaldo, en el partido jugado este jueves por la Saudi Pro League.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Con el gol del lateral de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, que ahora está jugando de volante en su club, Al-Qadisiyah le ganó 2-1 al equipo de CR7 y lo complicó en la tabla de posiciones de Arabia Saudita.

Nahitan Nandez celebra su gol ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo Nahitan Nandez celebra su gol ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo De visitante, Nández, que había marcado en la pasada fecha, puso el gol del 2-0 parcial a los 66 minutos y Cristiano Ronaldo descontó a los 81’ de penal, pero no le alcanzó para evitar la derrota.

El resultado aleja a Al Nassr de Al Hilal de Darwin Núñez, que este jueves jugó a primera hora y le ganó 3-0 a Al Hamz con uno de los goles anotados por el uruguayo, quien ingresó en el segundo tiempo y selló la goleada en el minuto 90.

Al Hilal vs Al Nassr Tras los partidos de este jueves, Al Hilal quedó con 35 puntos, Al Nassr suma 31 y Al Qadisiyah de Nandez se ubica cuarto con 27. En la próxima fecha, Al Hilal recibirá a Al Nassr el próximo lunes 12 de enero a las 14:30 horas.