El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

La AFA confirmó que la selección argentina hará base en Kansas en el Mundial 2026; los detalles de los viajes

La selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, hará base en la ciudad de Kansas, donde debutará ante Argelia

4 de febrero 2026 - 15:24hs
Selección Argentina

Selección Argentina

EFE

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la selección Argentina de Lionel Scaloni se hospedará y hará base en la ciudad de Kansas, al menos, durante la fase de grupos del próximo Mundial 2026 debido a los viajes y los estadios en los que jugará la primera ronda de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

"Tras varios viajes de inspección encabezados por el Preparador Físico, Luis Martín; el Preparador Físico Alterno, Juan Tamone; y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, y luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación", detalla el comunicado oficial.

La albiceleste integra el Grupo J del Mundial y jugará contra Argelia el martes 16 a las 22:00 en el Kansas City Stadium, luego enfrentará a Austria el lunes 22 a las 14:00 en el Dallas Stadium, y cerrará el grupo contra Jordania el sábado 27 a las 23:00 en el mismo estadio de Dallas.

En caso de avanzar como primero, Argentina jugará los 16vos de final de la Copa del Mundo en Miami contra el segundo del Grupo H que integran España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. En el caso de clasificar en el segundo lugar será contra el primero del H.

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
El recorrido de la selección Argentina en el Mundial 2026

En un principio, la intención de la AFA era que la delegación se hospede en Miami, pero finalmente será en Kansas. De esta manera, Argentina jugará ante Argelia en la misma ciudad en la que hará base.

Messi y De Paul en Elche
Messi y De Paul en Elche

Messi y De Paul en Elche

En las siguientes dos jornadas, ante Austria y Jordania, jugará en Dallas, ciudad ubicada a aproximadamente 729 kilómetros. En avión, se trata de un viaje de 1 hora y media aproximadamente.

De esta manera, ida y vuelta desde Kansas a Dallas son 1.458 km para el duelo ante Austria y otros 1.458 km para el compromiso frente a Argelia. En total, son 2.916 km que recorrerá en la fase de grupos.

Temas:

Selección Argentina Mundial 2026 Asociación del Fútbol Argentino Lionel Scaloni Kansas

